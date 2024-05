Il Milan ha deciso: il nuovo allenatore porta anche il bomber

Il Milan deve risolvere il rebus allenatore: Pioli a fine corsa, c’è un nome in pole per guidare la squadra rossonera nella prossima stagione

Mentre Moncada fa capolino a Monza per osservare i gioielli della squadra di Palladino, il Milan deve sciogliere ancora il nodo sul prossimo allenatore.

Ci sono tanti candidati nella lista della dirigenza di Via Aldo Rossi, mentre la certezze sarà l’addio a fine campionato con Stefano Pioli. Divorzio che si consumerà dopo cinque stagioni e malgrado un contratto in scadenza nel giugno 2025. Fuori dalla corsa sembra ormai Lopetegui dopo la protesta a furor di popolo dei tifosi rossoneri, mentre c’è un nome che sta scalando posizioni nelle gerarchie del ‘Diavolo’ per la panchina. A rivelarlo è il giornalista Sandro Sabatini: “La notizia delle ultime ore arriva da Milano e riguarda l’allenatore che prenderà il posto di Pioli, intenzionato comunque a non far sconti economici sul rimanente anno di contratto. Dopo Lopetegui bocciato dai tifosi, Thiago Motta prenotato da Giuntoli per la Juve, van Bommel pensato da Ibrahimovic e Conceicao ancora valutato, il nome in pole position è Paulo Fonseca“, rivela Sabatini sul suo profilo ‘Tik Tok’.

Panchina Milan, Fonseca in pole: con l’ex Roma anche David

Il portoghese ex Roma, protagonista di una stagione positiva alla guida del Lille, sarebbe quindi al momento in vantaggio sulla concorrenza per ereditare la panchina di Pioli.

Sabatini aggiunge: “Ma pole position non significa che il gran premio per la panchina deve ancora partire. No, la corsa è già partita, anzi è quasi finita. Fonseca, lo ricorderete, alla Roma dal 2019 al 2021 prima di Mourinho, è impegnato a conquistare la Champions League in Francia con il Lille. E a traguardo raggiunto dovrebbe subito sbilanciarsi”. Con Fonseca potrebbe inoltre arrivare il nuovo attaccante conclude Sabatini: “Il Milan è pronto ad accoglierlo, magari insieme con il centravanti canadese Jonathan David, autore di 41 gol finora in due stagioni proprio con il Lille e con il contratto in scadenza 2025″.