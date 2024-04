DIRETTA Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: le formazioni ufficiali – LIVE

Semifinale di ritorno di Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo la sofferta qualificazione della Juventus contro la Lazio, questa sera conosceremo la seconda finalista della Coppa Italia. A Bergamo è tutto pronto per Atalanta-Fiorentina, semifinale di ritorno che mette di fronte le uniche due squadre italiane ancora in corsa in tutte e tre le competizioni. Il gol di Rolando Mandragora dell’andata ha messo in posizione di vantaggio i viola, che tuttavia dovranno vedersela contro una squadra in salute.

Tornato alla vittoria in campionato dopo circa due mesi, l’undici allenato da Vincenzo Italiano va a caccia della seconda finale consecutiva dopo quella persa l’anno scorso contro l’Inter. Gian Piero Gasperini, dal canto suo, dovrà dosare le forze anche in vista dell’imminente semifinale di Europa League contro il Marsiglia. L’ultimo incrocio di Coppa a Bergamo non evoca certo bei ricordi ai nerazzurri, visto che furono eliminati ai quarti di finale nel 2022 perdendo per 2-3. Più in generale, le ultime cinque sfide in Lombardia sono in perfetto equilibrio, con due vittorie a testa e un pareggio. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Fiorentina

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. Allenatore: Italiano.