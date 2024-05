Parma, missione compiuta: i ducali tornano in Serie A

Grazie al pareggio contro il Bari, il Parma conquista la matematica promozione in Serie A

Missione compiuta. Dopo tre anni in Serie B il Parma torna in Serie A. Decisivo per i ducali il pareggio ottenuto sul campo del Bari e la conseguente vittoria del Catanzaro contro il Venezia.

Un grande successo per Fabio Pecchia, che conquista la sua seconda promozione in carriera, stavolta da allenatore dei crociati dopo quella ottenuta con la Cremonese due stagioni fa. Promozione che arriva con due giornate d’anticipo per i ducali, che potranno tornare a calcare il palcoscenico della massima serie.

Decisivo, come detto, il pari ottenuto al San Nicola. A Bari finisce 1-1, con Bonny che apre le marcature per gli uomini di Pecchia al 50′. Il pari di Di Cesare, che arriva 18 minuti dopo, non cambia nulla per la promozione degli emiliani, che tornano quindi in massima serie. Parma che non è ancora matematicamente campione, visto che conserva tre punti di vantaggio sul Como. Per i lariani, che hanno quattro punti di vantaggio sul Venezia, la promozione in A è vicinissima ad oltre vent’anni di distanza. Il Bari invece resta a rischio retrocessione: i pugliesi sono terz’ultimi a pari punti con Ascoli e Ternana a quota 37.

Bari-Parma 1-1

Marcatori: Bonny (P) 50′, Di Cesare (B) 68′.