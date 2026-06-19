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Jonathan David eguaglia Paolo Rossi e supera Zidane: è il secondo calciatore della Juve a riuscirci in un Mondiale

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Dopo una stagione non certo soddisfacente, Jonathan David si sta riscattando al Mondiale. Contro il Qatar, l’attaccante canadese della Juventus ha vissuto una giornata da ricordare

Al Mondiale 2026 è già tempo di verdetti. Con l’inizio della seconda giornata della fase a gironi, ogni partita diventa già decisiva per l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Jonathan David esulta dopo il gol segnato ai Mondiali
Jonathan David eguaglia Paolo Rossi e supera Zidane: è il secondo calciatore della Juve a riuscirci – calciomercato.it (foto Ansa)

Il Canada padrone di casa ha compiuto un deciso passo in avanti verso la qualificazione ai sedicesimi di finale con il perentorio 6-0 rifilato al Qatar a Vancouver. Una vittoria roboante quella degli uomini di Marsch purtroppo macchiata dal brutto infortunio occorso a Ismael Kone. Il centrocampista del Sassuolo è stato già operato per la grave frattura ossea riportata alla gamba sinistra dopo un contrasto con un avversario.

Mattatore della serata di Vancouver è stato Jonathan David. Dopo le critiche ricevute nel match d’esordio con la Bosnia, l’attaccante della Juventus si è riscattato segnando una tripletta. Un traguardo personale importante che gli ha permesso di eguagliare grandi campioni autori a loro volta di un hat trick ai Mondiali.

David è entrato a far parte del prestigioso club dei “46 triplettisti” al Mondiale del quale fanno parte, tra gli altri, Messi (grazie ai tre gol rifilati all’Algeria), Cristiano Ronaldo, Mbappé (3 gol nella finale di Qatar 2022), Kane, Pelé, Higuain, Batistuta, Klose, Lineker, Boniek, Gerd Muller, Thomas Muller e Paolo Rossi. Quest’ultimo ci è entrato grazie alla leggendaria tripletta del 3-2 rifilato dall’Italia al Brasile nel Mondiale di Spagna 1982.

Fino a giovedì sera, il compianto Pablito era l’unico calciatore della Juventus ad aver segnato tre gol in una partita dei Mondiali. Ora David lo ha eguagliato superando al contempo un altro ex campione bianconero, l’ultimo a segnare una doppietta in un match del campionato del mondo di calcio. Si tratta di Zinedine Zidane, autore di due dei tre gol che permisero alla Francia di battere 3-0 il Brasile nella finale del Mondiale 1998 disputato in Francia.

Con il Qatar ridotto in nove uomini, David avrebbe potuto anche incrementare il bottino. Sono solo sei i giocatori che hanno segnato quattro gol in una partita dei Mondiali ovvero Butragueno, Eusebio, l’ungherese Sandor Kocsis, il francese Just Fontaine, il brasiliano Ademir e il polacco Wilimowski. Il record di marcatore più prolifico in un singolo incontro della competizione spetta al russo Oleg Salenko con i suoi 5 gol nel 6-1 con cui la Russia ha battuto il Canada a Usa ’94.

 

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