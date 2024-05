De Rossi non cerca scuse: “Ci siamo sciolti. La partita ha detto tante cose”

L’Atalanta ha battuto la Roma nello scontro diretto per la Champions: le parole di De Rossi dopo la partita di Bergamo

La Roma vede allontanarsi la Champions dopo la sconfitta nello scontro diretto in casa dell’Atalanta. Nel post gara Daniele De Rossi ha analizzato a ‘DAZN’ la prestazione dei suoi.

“C’è stata la reazione alla fine dopo il rigore, ma dovevamo reagire prima, fermo restando che loro sono forti e vanno il doppio di tante squadre in Italia e forse in Europa. La forza dobbiamo trovarla dentro di noi e fare qualche giocata in più. Dopo il primo gol ci siamo sciolti, abbiamo rischiato di prendere tanti gol e non va bene”.

CORAGGIO – “Non è questione di coraggio: contro l’Atalanta avevamo preparato una partita più diretta. Sapevamo che potevamo rimanere uomo contro uomo e serviva andare a sostegno di Lukaku e c’è riuscito poche volte nel primo tempo. Per questo ho messo un altro attaccante nella ripresa”.

Atalanta-Roma, De Rossi: “Le squadre forti giocano ogni tre giorni”

CAMBIO DI PASSO – “Per me è stato mentale, abbiamo visto uno spiraglio per riaprila e abbiamo fatto meglio nell’ultima mezz’ora. L’avevamo preparata in verticale, ma quando lo fai devi riuscire a tenerla, ad andare in profondità e noi non siamo una squadra di grande profondità”.

CONDIZIONE FISICA – “Dobbiamo ritrovare le energie perse perché mancano due partite importanti. Dobbiamo arrivare sesti per forza, perché il gruppo lo merita. Non meritiamo di stare davanti all’Atalanta. Ricostruiremo di qualcosa di più pronto per affrontare calcio a questo livello perché le squadre forti giocano ogni tre giorni. Dobbiamo essere pronti”.

DIFESA A TRE – “Ci siamo messi a specchio. Il rigore ci ha svegliato un pochino, non è una questione tattica o di modulo. La partita di oggi ha detto tante cose, ma molto poche dal punto di vista tattico”.