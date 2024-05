Firma immediata dopo l’esonero: Allegri resta in Serie A

Allegri via dalla Juventus è ormai una certezza e spunta già la prossima destinazione: lo hanno già scelto per la panchina

Ora o a fine campionato, la certezza è che tra Juventus e Allegri siamo ai titoli di coda. La società aveva già preso la decisione di chiudere il rapporto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto (2025), affidando la guida tecnica a Thiago Motta.

Quanto accaduto in coppa Italia però potrebbe portare ad anticipare le cose con la società che starebbe valutando l’esonero immediato, lasciando a Montero il compito di guidare la prima squadra nelle ultime due partite di campionato. Qualunque sia la decisione per l’immediato, il futuro è già segnato: Allegri dovrà trovarsi una nuova squadra e potrebbe ripartire proprio dalla Serie A, nonostante al momento non si registrino vere trattative in corso.

Proprio sul futuro di Allegri si è concentrato il sondaggio postato da Calciomercato.it su X: “Allegri e la Juventus ai saluti. Su quale panchina lo vedreste bene in futuro” la domanda che abbiamo posto sui social.

Allegri al Milan, sì al grande ritorno

Gli utenti hanno votato in massa per il Milan: il 42,3% di chi ha risposto al sondaggio ha indicato nella squadra rossonera la scelta giusta per Allegri per ripartire.

Del resto il tecnico toscano è già stato al Milan e ha vinto uno scudetto, con i rossoneri alla ricerca di un nuovo allenatore con l’ormai scontato addio di Pioli. Dietro al Milan c’è la Nazionale, ora guidata da Spalletti: in questo caso i voti sono stati il 30,2%.

Decisamente meno quotate le piste che portano alla Roma (15,9% con De Rossi appena confermato) e Inter (11,6% con Inzaghi fresco campione d’Italia). Non resta che aspettare per capire se davvero Allegri tornerà subito in panchina e se lo farà nel campionato italiano.