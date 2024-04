Allegri al posto di Inzaghi: l’annuncio che sconvolge il mercato

Il tecnico dovrebbe risolvere il suo contratto con la Juventus, in scadenza nel 2025, garantendosi una buonuscita. Per la sua eredità il nome è uno solo: Thiago Motta

A meno di clamorose sorprese, Massimiliano Allegri dirà addio alla Juventus al termine della stagione e dopo tre anni che definire deludenti è davvero poco. Dove potrebbe essere il futuro del livornese? Al momento l’ipotesi più probabile è quella di un anno sabbatico, in attesa che si liberi la panchina di un’altra big. Ma il rischio è che il tecnico abbia perso appeal, che insomma la Juve sia stata l’ultima panchina importante della sua carriera.

Nella diretta Twitch di ‘Juventibus’, Romeo Agresti ha parlato proprio dell’allenatore bianconero, ipotizzando un suo approdo in Arabia, alla quale ha detto no l’estate scorsa, senza però escludere al contempo – dopo la risoluzione con buonuscita con la Juve – una pausa aspettando che si ripresenti l’occasione in un’altra grande del calcio italiano. Agresti cita addirittura Inter e Roma…

“Mi dicono che in Arabia sugli allenatori vogliono spingere – le sue parole – Secondo me l’Arabia Saudita torna alla ribalta per Allegri. Per lui sarebbe rischioso restare fermo, perché dopo la prossima stagione potrebbe andar via Simone Inzaghi, o perché possono andar male le cose a De Rossi alla Roma. Secondo me Allegri si deve rimettere in gioco”.