Niente riscatto, non vuole più tornare indietro: riecco la Juventus

La Juventus guarda alla grande occasione: niente riscatto, ma non vuole più tornare indietro, per i bianconeri è un’opportunità da sfruttare

La Juventus spera di conquistare oggi la matematica certezza della qualificazione alla Champions League, poi sarà tempo di pensare al futuro.

Giuntoli lo sta facendo già da un po’, provando a coniugare esigenze tecniche e di bilancio. Un mercato all’insegna della sostenibilità significa anche andare alla ricerca delle possibili occasioni e una – anche se non propriamente economica – può arrivare dall’Inghilterra, via Germania. Si tratta di Jadon Sancho, attaccante inglese che da gennaio si è rilanciato con la maglia del Borussia Dortmund.

Il 23enne è tornato in Bundesliga, dopo una stagione complicata e un rapporto non certo idilliaco con ten Hag, con l’obiettivo di far vedere tutto il suo valore e, prestazioni alla mano, la missione è riuscita. Ora però c’è da decidere il futuro e Sancho sembra avere le idee chiare: no al ritorno al Manchester United, anche se dovesse esserci un nuovo allenatore.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Sancho

Una scelta che potrebbe fare da apripista ad un acquisto da parte del Borussia Dortmund, ma c’è qualche perplessità sulla reale intenzione del club inglese di riprendersi a titolo definitivo il calciatore.

Questo perché Sancho ha un ingaggio importante e i Red Devils vogliono ricavare qualcosa come quaranta milioni di euro dalla sua cessione definitiva. Ecco allora che, qualora dalla Germania non dovesse arrivare l’offerta per il suo acquisto, la Juventus potrebbe tornare alla carica. I bianconeri ci avevano già provato durante lo scorso inverno, valutando la possibilità di inserirlo in prestito nella rosa di Allegri.

Idea mai decollata, ma che potrebbe tornare ora di attualità: Giuntoli alla finestra, aspetta la giusta occasione, Sancho potrebbe esserlo.