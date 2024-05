Ballardini esalta i suoi e lancia la volata salvezza: “Evento straordinario”

Sassuolo-Inter, le parole di Ballardini nel post partita del match. Ecco quanto dichiarato dal tecnico dei neroverdi

La vittoria ottenuta contro l’Inter ha permesso al Sassuolo di incamerare tre punti preziosissimi in ottica salvezza. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei neroverdi Ballardini ha commentato la vittoria della sua squadra esternando il suo punto di vista. Di seguito le parole di Ballardini:

Ballardini: “Si tratta di un’impresa. Battere l’Inter è un evento straordinario. La squadra ha dato prova di grande generosità e attenzione. Secondo me possiamo essere più bravi con la palla: avere più personalità e gestire meglio le situazioni. Cambio modulo? Conta il giusto. Loro attaccano con tanti giocatori e devi stare dietro la linea della palla con molti calciatori. Il Sassuolo ha la fortuna di avere degli uomini seri che ci tengono tanto. Fai leva su questo e sulle loro qualità; la società ci sta vicino e ci sta aiutando. Questi sono gli ingredienti”.

Sulla corsa salvezza: “Il Sassuolo ha cambiato tanti calciatori, abbiamo molti giovani di prospettiva ma con difficoltà da affrontare. Bisogna fare partite di questo tipo. Non so cosa può succedere, ma facendo prestazioni di questo tipo, le premesse ci sono per far bene da qui alla fine”.