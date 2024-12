Juve, Giuntoli premia Gatti: ed è un segnale chiaro per il futuro di Danilo | CM.IT

La Juventus sta ricostruendo un gruppo di leader per aprire un nuovo ciclo e tra questi ci sarà Federico Gatti: il suo rinnovo è un segnale lanciato da Cristiano Giuntoli

Per anni la Vecchia Signora ha avuto uno spogliatoio composto da grandi personalità e da tanti calciatori che avrebbero potuto essere tranquillamente il capitano. Basti pensare a Buffon con davanti Barzagli, Bonucci e Chiellini: 4 personalità con pochi eguali nel mondo del calcio. Ora, nel processo di rinnovamento che sta prendendo atto in casa Juventus c’è anche la costituzione di un nuovo zoccolo duro nello spogliatoio: Federico Gatti ne farà parte.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’accordo per il rinnovo di contratto del difensore di Rivoli è ormai a un passo: sotto l’albero di Natale, infatti, potrebbe esserci addirittura l’ufficialità. Come vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi su queste pagine, la decisione di adeguare il contratto a Gatti allo status raggiunto sul campo e nello spogliatoio era stata presa da tempo, ma l’infortunio di Bremer ha rallentato le operazioni. Il rinnovo del numero 4, poi, è un segnale che Giuntoli manda alla squadra per il futuro.

Giuntoli e i nuovi leader della Juventus: Gatti c’è, Danilo meno

Il nuovo contratto di Federico Gatti, nonostante il difensore attualmente sia già legato alla Juventus fino al 2028, è figlio di un cambio di status del giocatore. Il numero 4 bianconero ha iniziato la stagione con la fascia di capitano al braccio e chiuderà l’anno con un adeguamento di stipendio importante e una scadenza spostata ancora più in là. Una situazione praticamente opposta rispetto a quella di Danilo.

Il brasiliano fa parte dei leader attuali dello spogliatoio bianconero, ma non di quelli futuri. Il suo contratto andrà in scadenza al termine della stagione, così come la sua avventura con la Juventus. Lo scenario di un addio già nel mercato di gennaio sembra essersi spento totalmente, con la società bianconera che già dovrà fare molte operazioni in difesa a causa degli infortuni che l’hanno colpita e il brasiliano è diventato una risorsa necessaria per Thiago Motta. In ogni caso, a Danilo resta solo il presente, mentre il futuro in casa Juventus è di Federico Gatti.