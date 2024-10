Juve, Bremer rallenta anche il rinnovo di Gatti: Giuntoli al lavoro sulla difesa | CM.IT

L’infortunio di Bremer ha cambiato le priorità in casa Juventus, rallenta anche il rinnovo di Gatti: ora Giuntoli pensa alla difesa

Una delle prime decisioni della gestione Thiago Motta è stata quella di assegnare la fascia di capitano a Federico Gatti nelle prime uscite stagionali: un segnale forte sul ruolo che il difensore di Rivoli ha acquisito nello spogliatoio bianconero. Non è un mistero che anche la società è pronta a riconoscere lo status raggiunto dall’ex Frosinone con un rinnovo di contratto, anche alla luce dell’assalto della Premier respinto in estate.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, pur permanendo l’ottimismo e la volontà di tutte le parti in causa di raggiungere l’accordo per il prolungamento di contratto fino al 2029, il pesante infortunio di Gleison Bremer ha causato dei rallentamenti sulle tempistiche del rinnovo di Federico Gatti. Lo stop del brasiliano, la cui stagione è già definitivamente conclusa, ha cambiato l’ordine delle priorità in casa Juventus e ora Cristiano Giuntoli è focalizzato sulle alternative che ha a disposizione per rinforzare il reparto offensivo nel mercato di gennaio. Ecco cosa sta succedendo.

Rinnovo in stand-by per Gatti: ora il focus della Juventus è sul sostituto di Bremer | CM.IT

La fiducia di Thiago Motta e della dirigenza bianconera per Federico Gatti è totale, come dimostrano anche le 5 presenza in campionato e le 2 in Champions League raccolte dal difensore fino ad ora. Nonostante questo, però, adesso non è ancora il momento di sedersi intorno ad un tavolo per concludere il rinnovo di contratto.

La priorità di Cristiano Giuntoli riguarda la sostituzione di Gleison Bremer, che ieri si è operato a Lione e che ora ha davanti una lunga riabilitazione che lo terrà lontano dai campi almeno per 6 mesi e mezzo. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, la Juventus non attingerà dal bacino dei parametri zero e concentrerà le proprie risorse economiche sul mercato di gennaio. Nella finestra invernale, infatti, Giuntoli cercherà di portare a Torino un difensore di prospettiva, ma che abbia già l’autorevolezza per essere un elemento importante fin da subito per Thiago Motta. Per il rinnovo di Gatti c’è tempo.