In Spagna fanno tremare la Juve: “Prendiamo subito Chiesa”

Dalla Spagna fiutano la possibilità di centrare il colpo Federico Chiesa: l’hanno scritto senza mezzi termini

Le qualità di Federico Chiesa non hanno bisogno di grandi presentazioni, in Italia come all’estero. In questa stagione, però, l’esterno offensivo non ha messo da parte l’incompatibilità tattica con Massimiliano Allegri.

Dopo un buon inizio, la sua fiamma è andata via via scemando, un po’ come quella dei suoi compagni di squadra. Probabilmente il 3-5-2 non è il modulo che si adatta meglio alle sue caratteristiche e preferirebbe comunque giocare in un contesto più votato al pressing alto e al possesso palla, senza allontanarsi troppo dalla porta avversaria.

Per questo, ora il suo futuro è in bilico, soprattutto se alla fine la società dovesse decidere di andare avanti proprio con il tecnico livornese. Con Thiago Motta, invece, la storia potrebbe cambiare e il suo 4-2-3-1 potrebbe tornare a valorizzare l’ex Fiorentina. Di sicuro, l’ala sinistra è al bivio per il suo futuro: il suo contratto scadrà a giugno 2025 e il rinnovo non è ancora stato siglato.

In Spagna fiutano il colpo Chiesa: “Opportunità di mercato da non perdere”

L’esterno offensivo vanta un’ottima reputazione internazionale costruita negli anni, anche grazie all’ottimo percorso con l’Italia agli Europei, quando ha trascinato gli Azzurri al successo. In questa stagione è fermo a sette gol in campionato, ma fuori dal nostro Paese non smettono di apprezzarlo.

Il ‘Mundo Deportivo’ ha scritto senza mezzi termini che Chiesa è “un’opportunità di mercato da non perdere”. Secondo loro, in un’era che ha trascurato le ali e i mediano, l’ex Fiorentina è un uomo su cui puntare a occhi chiusi, soprattutto se non dovesse arrivare il prolungamento e, come diretta conseguenza, la Juve sarebbe aperta al trasferimento.

In realtà, sempre sul quotidiano spagnolo, lo definiscono “il calciatore più importante della squadra” e anche “uno dei più talentuosi tra quelli usciti allo scoperto nell’ultimo decennio”. Non fanno, però, i nomi delle big che potrebbero essere interessati a lui, anche se siamo certi che anche in Spagna ci sia qualcuno pronto a farsi sotto.