“I giocatori non sanno che fare, l’arbitro sì”: bufera su Juve-Salernitana

Il primo tempo di Juventus-Salernitana continua a far discutere: la presa di posizione che infiamma il match

Dopo una prima parte soporifera, è stata la Salernitana a lanciare il primo vero messaggio allo Stadium, portandosi in vantaggio grazie all’incornata vincente di Pierozzi, abile ad anticipare Rabiot sul primo palo e a beffare un non impeccabile Szczesny.

Lenta e macchinosa, la manovra della compagine di Allegri ha faticato e non poco a decollare. Ai cronici problemi in fase di impostazione si sono associati un torpore e una mancanza di mordente che ha scatenato la furia dei tifosi della Juve, sugli spalti e sui social. Nella prima parte del primo tempo, poi, diversi calciatori bianconeri hanno protestato all’indirizzo del direttore di gara Alberto Santoro. Tra i più nervosi si è segnalato sicuramente Dusan Vlahovic, che non ha digerito il cartellino giallo con il quale è stato punito un suo intervento in ritardo.

Nel complesso, soprattutto Bremer e Szczesny hanno protestato per una gestione dei cartellini che, secondo loro, non sarebbe stata uniforme. Dello stesso avviso è il giornalista Stefano Salandin, che commentando il primo tempo della sfida tra Juventus e Salernitana, si è espresso in questi termini: “La Juventus fa orrore e molti giocatori non sanno cosa fare. In compenso l’arbitro lo sa benissimo”.