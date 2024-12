Napoli tra Biraghi e Parisi, la richiesta di Conte e le ragioni di un “affare complicato”

Scoppia il doppio caso a Firenze dopo le parole dell’agente Giuffredi: le ultime sul futuro dei due terzini viola, accostati al Napoli

Un fulmine a ciel sereno si abbatte su Firenze. Si tratta della voce, ferma e decisa di Mario Giuffredi, il procuratore che gestisce i contratti di Biraghi e Parisi. Non è soddisfatto del loro impiego. E attraverso un’intervista a Radio Firenze Viola, l’agente ha dichiarato che i suoi ragazzi lasceranno il club a gennaio.

Giuffredi entra in gioco nel momento più difficile e difende i suoi due calciatori, mentre Firenze vola tra Serie A ed Europa. Ma l’ultima decisione di Palladino su Biraghi scontenta troppo il capitano viola, che per scelta tecnica non giocherà il match di Conference League contro il LASK. Sulle sue tracce già si sarebbero mosse alcune società, tra cui il Napoli di Antonio Conte.

Il tecnico ha avuto modo di conoscerlo all’Inter nella stagione 2019-20. Annata particolarissima per via dello scoppio della pandemia, ma divenne presto titolare e punto fermo dell’allenatore pugliese. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la possibilità che Biraghi possa trasferirsi a gennaio a Napoli non è altissima. L’affare risulterebbe complicato per diverse ragioni.

Napoli-Biraghi, le ragioni di una trattativa difficile

Senza coppe e con una sola competizione fino al termine della stagione, il Napoli non ha grande necessità di intervenire sul mercato per allargare la rosa. Anzi, paradossalmente Conte non ha modo di dare spazio a tutti. Motivo per cui in Coppa Italia contro la Lazio ha offerto una possibilità a chi giocava di meno. E in questo momento, la società si sta concentrando soprattutto per regalare al mister un difensore centrale.

Proprio per questa ragione, nonostante l’allenatore azzurro apprezzi molto Biraghi, la trattativa risulterebbe difficile. Sarebbe necessario cedere Spinazzola sin da subito. L’ex Roma, però, ha un biennale con il Napoli firmato quest’estate. Dopo un avvio positivo di Leonardo, specialmente nei due ritiri, Olivera ha preso il sopravvento e ha consolidato la sua leadership sulla corsia mancina. Oltretutto, come terzino rende sicuramente meglio di Spinazzola, che sarebbe più adeguato come esterno in un centrocampo a cinque.

Inoltre, Biraghi lascerebbe Firenze perché finito ai margini della gestione Palladino. Ma a Napoli è difficile trovare spazio in questo momento proprio per la presenza di un Olivera che sta attraversando un momento di forma positivo. L’unica sbavatura stagionale è costata carissimo ed è avvenuta contro la Lazio in campionato, dopo quasi 80 minuti giocati ad alto livello. Sulle tracce del capitano viola, a costo conveniente, sembrerebbe interessata anche la Roma di Ranieri.

Parisi, anche la Juve sulle sue tracce

Per quanto riguarda il secondo assistito di Giuffredi, Fabiano Parisi, ci si aspettava sicuramente un trattamento differente. La Fiorentina ha speso circa 10 milioni per strapparlo alla concorrenza – il Napoli era interessato al ragazzo – ma già con Italiano il terzino mancino ha trovato difficoltà a mettersi in mostra. Non è cambiata la storia con il nuovo allenatore. E così, a gennaio si spalanca la possibilità per andare via in prestito.

A differenza del suo compagno di reparto, Parisi ha un contratto a lunga permanenza con la Viola – i rapporti termineranno solo nel 2028 – e per lui lo scenario più probabile è la cessione in prestito per sei mesi. Poi in estate si vedrà. E il Napoli a quel punto potrebbe tornare nuovamente di moda, specialmente se dovesse centrare l’obiettivo Europa. Mai dimenticare dell’ottimo rapporto tra De Laurentiis e Giuffredi.

Sulle tracce del classe 2000 ci sarebbe la Juventus, la quale ha perso Cabal e potrebbe aver bisogno di innesti sulla corsia mancina. Non è possibile competere in tutte le coppe affidandosi solo ed esclusivamente su Cambiaso e adattando giocatori su quella corsia.

Dunque, l’agente dei due terzini viola è ormai a lavoro per definire il futuro dei suoi assistiti e dare loro la possibilità di esprimersi in campo per la seconda parte della stagione. Ha carta bianca da entrambi i calciatori.