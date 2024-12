Dal rinnovo Meret all’attaccante: svolta a Castel Volturno, arrivano gli agenti

Trattativa in corso tra il Napoli e il portiere friulano, ma occhio a colpi inaspettati per la prossima stagione: novità sull’incontro con gli agenti

Regalo di Natale anticipato. Si spera. Circa un anno fa, di questi tempi, Aurelio De Laurentiis firmava un accordo con Osimhen per prolungare il contratto e aumentare il suo stipendio. Una negoziazione che avrebbe dovuto portare poi alla cessione, salvo poi le complicazioni avute in estate e il trasferimento solamente in prestito verso il Galatasaray.

Attualmente, un anno dopo, la società partenopea sta lavorando per rinnovare il contratto del proprio portiere titolare. Alex Meret è in scadenza, a giugno chiuderebbe la sua esperienza a Napoli, ed è l’ultima cosa che vogliono entrambe le parti. La volontà è quella di restare insieme. Il Napoli ha offerto a Meret un contratto di due anni, mentre la richiesta del portiere e dei suoi agenti è maggiore, di circa 3 anni.

In queste ore a Castel Volturno si sta lavorando proprio per cercare una quadra e chiudere presto la vicenda, prima del mercato di gennaio. Un mancato accordo entro il prossimo mese, metterebbe chiaramente il giocatore in condizione di poter accettare da futuro svincolato altri accordi per altre società. Si è parlato molto di un interesse dell’Inter, ma attualmente la priorità è rinnovare con il Napoli.

Napoli, agenti di Meret a Castel Volturno: non solo rinnovo

Al centro sportivo di Castel Volturno, a due giorni dal match contro l’Udinese – suo ex club – arrivano Federico e Andrea Pastorello, gli entourage del portiere azzurro. Una chiacchierata per definire l’accordo e chiudere la trattativa del rinnovo di Meret.

Il club azzurro finora ha portato sul tavolo un biennale da due milioni di euro, ma la richiesta del giocatore è differente. Un punto d’incontro non sarà difficile trovarlo, per via della volontà dello stesso portiere, sicuramente sempre al centro di rumors da quando è sbarcato a Napoli, ma cresciuto sotto la gestione di Conte. L’unico ad avergli dato sin da subito la fiducia piena.

Ma i Pastorello sono anche gli agenti dell’attaccante del Parma Ange-Yoan Bonny, che piace molto al club azzurro. Proprio di recente ai nostri microfoni, Federico Pastorello ha dichiarato che il ragazzo è concentrato sulla stagione attuale, sul club ducale e che del futuro “si vedrà in estate. Se son rose fioriranno”. Insomma, gli argomenti da trattare con gli entourage del portiere azzurro saranno tanti e non sono legati solo al rinnovo del suo contratto. E in ogni caso, un prolungamento sarebbe un regalo di Natale anticipato e gradito a tutti.