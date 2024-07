Spinazzola a Roma: visite mediche e firma con il Napoli

Leonardo Spinazzola è a Roma per effettuare le visite mediche a Villa Stuart, poi firmerà il contratto e sarà un nuovo calciatore del Napoli

A 24 ore dal primo raduno a Castel Volturno, con Antonio Conte che scalpita per conoscere uno ad uno i suoi giocatori, Leonardo Spinazzola si presenta a Roma per le consuete visite mediche.

L’ex esterno giallorosso sta svolgendo proprio ore i test per verificare l’idoneità fisica e scongiurare eventuali infortuni. Nei giorni passati, il suo agente e la dirigenza azzurra hanno trovato l’intesa per un contratto biennale da circa 2 milioni di euro a stagione (bonus compresi). Spinazzola si giocherà le sue carte, ma sa bene che partirà dietro nelle gerarchie iniziali. Il titolare della corsia mancina sarà Olivera, mentre è ancora tutto da definire il futuro di Mario Rui.

Ad accogliere il nuovo terzino del Napoli a Villa Stuart anche qualche tifoso. Per Leonardo inizia una nuova e stimolante avventura dopo i cinque anni trascorsi nella Capitale.

Raduno a Castel Volturno e ritiro a Dimaro: il piano di Spinazzola

A seguito delle visite mediche a Villa Stuart, i giocatori a disposizione e che partiranno per il ritiro a Dimaro svolgeranno alcuni test a Castel Volturno, la casa base del Napoli. Lì incontreranno per la prima volta in maniera ufficiale staff e tecnico. Antonio Conte avrà modo così di conoscere i suoi calciatori e impartire le prime raccomandazioni.

Ma oggi Spinazzola non sarà solo. Infatti, nella clinica romana è atteso anche l’arrivo di Rafa Marin, il nuovo difensore piede destro acquistato dal Real Madrid. Tanta curiosità per il centrale spagnolo, che firma un contratto con il Napoli piuttosto particolare. Infatti, il club madrileno avrà l’opzione di recompra sia per il 2026 che per il 2027, ma il Napoli ha il potere di raddoppiare il valore della recompra se al termine della prossima stagione investirà sull’acquisto altri 10 milioni di euro, oltre i 10 già versati nelle casse del Real.

Giovedì 11 luglio la squadra lascerà la città e partirà per il Trentino, dove ci sarà chiaramente una caldissima accoglienza tra centinaia di tifosi e curiosi che vorranno salutare il nuovo tecnico e i primi nuovi acquisti. Data l’assenza di Olivera per la Copa America, Spinazzola avrà modo di mettersi in mostra nelle due amichevoli e negli allenamenti fissati da Conte. Insomma, partirà in leggero vantaggio rispetto al suo concorrente, che tornerà a disposizione del Napoli solo per il secondo ritiro, quello che si terrà tra fine luglio ed inizio agosto a Castel di Sangro in Abruzzo.