Napoli, si lavora per chiudere Rafa Marin col Real Madrid: la situazione | CM.IT

Il mercato del Napoli è focalizzato soprattutto sui rinforzi in difesa per Conte. Il punto della situazione sull’affare Rafa Marin col Real Madrid

Il Napoli è a un passo dal primo colpo dell’era Conte. Gli azzurri stanno definendo in queste ore l’affare Rafa Marin, centrale classe 2002 che, dopo un ottimo anno all’Alaves, è tornato al Real Madrid. I blancos, inizialmente, valutavano di tenerlo in rosa per la prossima stagione, ma l’idea di avere un ruolo da protagonista in un club che punterà alla lotta per il titolo ha stuzzicato sia il ragazzo che le stesse merengues, favorevoli a una sua esperienza all’estero di grande livello.

Giovanni Manna, che segue il ragazzo da mesi, ha infatti, come anticipato da Calciomercato.it, accettato di includere un’opzione di recompra a favore del Real Madrid nell’operazione, che potrebbe valere circa 30 milioni di euro rispetto ai circa 15 che investirà il Napoli in questa sessione. Un affare profittevole per tutte le parti in causa, con gli azzurri che si assicurano un centrale di spessore, forza fisica e tecnica, e che tenteranno di affiancare ad Alessandro Buongiorno. Il piano, infatti, è proprio quello di definire a stretto giro di posta sia l’affare per lo spagnolo che quello per il torinista, in modo da metterli a disposizione di Conte prima possibile (al netto delle vacanze post-Europeo per l’azzurro). Una volta chiusa la questione difesa, priorità assoluta di Manna, il Napoli passerà all’attacco: va chiuso il caso Kvaratskhelia, assolutamente fuori dal mercato, definito l’addio di Osimhen e individuato il suo sostituto, con Dovbyk come favorito.