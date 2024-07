Copa America, arbitro italiano non fischia rigore solare: la decisione è giustissima

Rigore solare “negato” alla Colombia durante il quarto di finale di Copa America, ma c’è una ragione: ecco la decisione dell’arbitro Mariani

Grazie alla collaborazione tra CONMEBOL e UEFA, da qualche anno alcuni direttori di gara arbitrano fuori continente. Nell’edizione attuale di Euro 2024, l’argentino Facundo Tello e i suoi assistenti hanno diretto alcune gare dell’Europeo.

L’UEFA, invece, ha spedito negli Stati Uniti il nostro fischietto Maurizio Mariani, i guardalinee Bindoni e Tegoni, e gli esperti al VAR Di Bello e Di Paolo. La squadra italiana fino a questo momento si è ben comportata durante la durata della competizione e si è distinta particolarmente per una scelta fatta ai quarti di finale tra Colombia e Panama.

Al 70′, a risultato ormai acquisito a favore dei colombiani, Mariani era pronto a fischiare un calcio di rigore su Munoz, colpito in area da un difensore panamense. Il pallone, però, nel frattempo era arrivato sui piedi di Rios, che da fuori area ha centrato lo specchio della porta, insaccando in rete il 4-0 momentaneo. E da qui nasce la decisione corretta dell’arbitro.

Copa America, bene Mariani in Colombia-Panama

La corretta decisione di lasciar proseguire il gioco, anziché fischiare la massima punizione, ha lasciato particolarmente sorpresi i tifosi sudamericani e le stesse istituzioni calcistiche della Copa America. Mariani è stato intelligente ad attendere l’esito del tiro di Richard Rios e ha concesso giustamente il vantaggio, nonostante il rigore a favore della Colombia fosse chiaramente solare.

In un’edizione di Copa America molto criticata per via degli errori arbitrali e decisioni particolari, la direzione del fischietto italiano sta sorprendendo davvero in positivo. Dal 2015 in Serie A, Mariani vanta anche qualche gara di Champions League, di Europa League e qualche gara internazionale tra varie Selezioni. Insomma, di esperienza ne ha da vendere. Oltretutto, ha svolto anche ruoli all’interno della cabina VAR, come nell’Europeo U21 del 2023.

La Colombia, dunque, ha conquistato l’accesso in semifinale dopo aver battuto Panama per 5-0 (con due rigori fischiati a favore ed entrambi segnati). Al prossimo turno ci sarà l’Uruguay. L’altra semifinale, invece, sarà tra Argentina e Canada.