Vinicius non riesce a trattenersi, caso in Copa America: “Trattati malissimo”

Il Brasile è impegnato in Copa America, ma dopo il risultato sul campo, è scoppiato un nuovo caso per i verdeoro: Vinicius non riesce proprio a trattenersi

Tra le principali pretendenti alla Copa America c’è ovviamente il Brasile, che con i suoi giocatori di maggiore qualità ha tutta l’intenzione di sbaragliare la concorrenza e prendersi una bella soddisfazione, anche sull’Argentina campione del mondo, che ha comunque dalla sua i favori del pronostico, almeno in partenza.

Contro il Paraguay, una delle nazionali di maggiori qualità nella storia ha mostrato ancora una volta la sua forza e stavolta ha vinto con il risultato di 1-4, anche grazie a una super prestazione di Vinicius, che ha realizzato due gol decisivi. Si può guardare al futuro con fiducia, ma non mancano comunque le polemiche, a partire dall’attaccante del Real Madrid, fresco vincitore dell’ennesima Champions League con i Blancos.

Accusato spesso di lamentarsi un po’ troppo, ma anche uno dei maggiori testimonial contro il razzismo, ha parlato ai microfoni di ‘Globoesporte’ e ha iniziato a criticare degli aspetti molto importanti per gli atleti. Ecco di cosa si tratta.

Vinicius e il trattamento in Copa America: monta la polemica

Il talento brasiliano è arrivato forse al suo massimo splendore, soprattutto per quello che è riuscito a fare con la maglia del Real Madrid e sapendo che ora rimarrà un punto del riferimento del Brasile per molti anni.

Se parla lui, è veramente difficile non dargli ascolto e ha lanciato un nuovo caso su una delle competizioni più importanti per il Sud America: “La Copa América è sempre molto complicata, per i campi, per gli arbitri che ci vanno sempre contro, per il modo in cui ci tratta la CONMEBOL“.

E ha continuato: “Davvero, è sempre molto complicata. Ma dobbiamo restare saldi, solo vincendo possiamo parlare perché, quando parliamo, CONMEBOL dice anche che parliamo molto“. C’è da dire che contro il Paraguay, la stella del Real Madrid aveva vissuto una serata davvero complicata tra provocazioni, rivali che non lo sopportavano, e alla fine venivano solo rimproverati. Sicuramente ha inciso, ma non ha cambiato le sensazioni di Vinicius, che non ha perso l’occasione per lamentarsi.