Conte è il prescelto per la panchina: incrocio con la Juve al Mondiale per Club

Il futuro del tecnico degli Azzurri rappresenta un rebus ancora tutto da sciogliere: come cambiano le carte in tavola anche per i bianconeri

Il 2-2 che il Parma ha imposto all’Inter in rimonta non è stato sfruttato appieno dal Napoli, fermato sull’1-1 dal Bologna. Nel frattempo, non sono affatto passate in sordina le tante voci riguardanti il futuro di Antonio Conte che stanno caratterizzando le ultime settimane.

Benché una decisione definitiva in merito non sia stata ancora presa, il fatto che il tecnico pugliese abbia glissato tutte le volte in cui gli è stata posta una domanda sulle prossime mosse non è passato inosservato. Parlare di un vero e proprio gelo tra Conte e gli Azzurri potrebbe essere un azzardo; tuttavia, che alcuni punti fermi debbano essere consolidati pare fuori discussione. Da qui agli abboccamenti – concreti o presunti – da parte della Juventus, il passo è breve. Il futuro di Tudor – di fatto – è ancora tutto da scrivere e un ritorno di fiamma da parte dei bianconeri – a cui Conte ha strizzato l’occhio in tempi e in modi diversi – non può essere escluso a priori. In un mosaico destinato ad arricchirsi di nuove variabili, occhio anche alle mosse del Milan. Ma non solo. Le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Arabia potrebbero delineare un altro tipo di scenario.

Bomba dall’Arabia, anche l’Al Hilal sulle tracce di Conte: Juventus avvisata

Con la volontà di porre basi importanti per costruire un nuovo ciclo vincente, l’Al Hilal ha dato una fiducia a tempo a Jorge Jesus, in lizza per la panchina del Brasile assieme a Carlo Ancelotti. Ma c’è di più. Iniziando a programmare in anticipo le mosse future per non sfigurare al prossimo Mondiale per Club, l’area tecnica del club saudita avrebbe già stilato la propria lista dei desideri.

Più nello specifico, secondo quanto riferito dal giornalista Ahmed Ragab, per il medio-lungo periodo sarebbero tre i profili cerchiati in rosso dai bianco-blu d’aria. Oltre a Nuno Espirito Santo e a ten Hag, un nome che intrigherebbe e non poco l’Al Hilal sarebbe proprio quello di Antonio Conte. Stando alla fonte sopra citata, il piano dell’Al Hilal sarebbe quello di provare a far saltare il banco in tempi relativamente brevi.

L’obiettivo è quello di mettere la nuova guida tecnica nelle migliori condizioni possibili per ambientarsi ed esprimersi al meglio in vista del Mondiale per Club. Obiettivo cerchiato in rosso – chiaramente – anche da Inter e Juventus. Ad ogni modo, l’ipotesi che Conte accetti un’offerta dall’Arabia – allo stato attuale della situazione – non sembra alimentare molte chances. Tuttavia, si tratta di uno scenario – per ora solo ipotetico – che va comunque monitorato con attenzione.