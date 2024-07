Spinazzola al Napoli, come cambia il mercato di Manna: cifre e dettagli del contratto | CM.IT

Leonardo Spinazzola sarà un nuovo calciatore del Napoli: come cambiano le mosse di Manna per accontentare Antonio Conte

Ore di fuoco per il Napoli di Antonio Conte. In una serata delicata, con incontri importanti tra la dirigenza azzurra e l’entourage di Alessandro Buongiorno, arriva l’affondo finale per Leonardo Spinazzola.

L’ex esterno della Roma era svincolato e in queste ore ha finalmente trovato l’intesa con i partenopei dopo qualche settimana di negoziazione. Le gerarchie sono state ben definite. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Spinazzola al Napoli non arriva per disputare una stagione da titolare, ma sarà una riserva. O almeno, così sarà inizialmente. Il suo stato di forma sarà un fattore fondamentale nelle valutazioni di Antonio Conte.

Il giocatore firma un contratto di due anni – fino al 2026 – con il club azzurro e come sottolineato in precedenza da Calciomercato.it percepirà circa 2 milioni di euro, bonus compresi. L’acquisto del parametro zero cambia un po’ il mercato del Napoli: ecco le prossime mosse di Giovanni Manna quali saranno.

Napoli, non solo Spinazzola: così cambia il mercato in difesa

Nel ritiro in Trentino che si svolgerà dall’11 al 21 luglio ci saranno alcuni volti nuovi. Uno di questi sarà proprio l’ex terzino giallorosso. L’arrivo in casa Napoli di Spinazzola prevede l’uscita di un altro esterno mancino e l’indiziato numero uno sarà Mario Rui. Tuttavia, bisogna sottolineare un aspetto.

Olivera è impegnato in Copa America e sta disputando la stagione da centrale di difesa. Questo cambio ruolo è valutato attentamente anche da Conte e dallo staff, che starebbero pensando di adattare il loro uruguaiano in un’eventuale difesa a tre, come braccetto di sinistra. A questo punto, le percentuali di permanenza di Mario Rui potrebbero risalire. Innanzitutto, data l’assenza del sudamericano, il difensore partirà regolarmente con la squadra. Il futuro del portoghese sarà tema caldo proprio a Dimaro, quando l’agente del calciatore avrà un faccia a faccia programmato con la dirigenza partenopea.

L’acquisto di Spinazzola, in ogni caso, potrebbe cambiare alcuni scenari per la difesa. Il Napoli è chiaramente attivissimo sul fronte Buongiorno, ma nelle ultime ore il suo agente ha avuto un colloquio anche con l’Inter, che avrebbe bisogno di tempo per cedere alcune pedine prima di presentare un’offerta al Torino. Dunque, gli azzurri non mollano la pista Hermoso (mancino come il difensore granata, ma entrato anch’egli nell’orbita nerazzurra), che resta un opzione molto valida in caso di frenate improvvise con Alessandro Buongiorno. Bisogna anche tenere in considerazione che Conte valuterà da vicino Natan e Juan Jesus, entrambi centrali di piede mancino. Insomma, la società partenopea punterà con forza solo uno tra Buongiorno e Hermoso, avendo già nel roster alternative valide (in primis Olivera, poi i due brasiliani). Il tesseramento di Spinazzola permette ad Antonio Conte di utilizzare l’uruguaiano come jolly di difesa.