Spinazzola dalla Roma al Napoli, Conte decisivo: ecco cosa manca | CM.IT

Spinazzola lascia la Roma da parametro zero, Napoli tratta: ruolo di Conte decisivo, ecco cosa manca per la riuscita dell’affare

Il Napoli di Antonio Conte sta prendendo forma. Il primo acquisto, ancora da ufficializzare, è stato messo in cassaforte. Rafa Marin sarà la nuova pedina in difesa, con il compito di migliorare la qualità e la solidità del reparto. E per la fascia sinistra, la dirigenza sta optando la pista che porta a Leonardo Spinazzola, un acquisto a parametro zero.

La Roma non ha rinnovato il contratto al calciatore, nonostante De Rossi lo avrebbe voluto ancora in rosa per almeno un’altra stagione. La richiesta dell’esterno era di tre milioni di euro all’anno, ma il club giallorosso non si sarebbe spinto oltre il milione. Insomma, accordo non trovato: tanti saluti e grazie. Spinazzola ora cerca squadra e nel frattempo si è avvicinato con un certo interesse Manna, il quale tratta con il suo entourage.

Nelle prossime 72 ore potrebbero esserci grosse novità in merito all’operazione. Ci sono ancora dei dettagli da limare del negoziato, soprattutto sull’ingaggio e sulla durata del contratto. In ogni caso, l’ultima parola spetterà ad Antonio Conte.

Napoli-Spinazzola, i dettagli dell’operazione

Leonardo Spinazzola può approdare a Napoli e il ruolo è stato già ben definito. Nelle gerarchie iniziali partirebbe alle spalle di Mathias Olivera, che sarà il titolare della corsia sinistra. In caso di ingaggio del classe 1993 italiano, il sacrificato sarà Mario Rui che saluterebbe la maglia azzurra dopo sette anni: una Coppa Italia e uno Scudetto vinto da assoluto protagonista.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it attualmente la trattativa tra Napoli e Spinazzola non può dirsi già chiusa. Il primo ostacolo da superare è quello legato alle cifre e alla durata del contratto. Il club offrirebbe un ingaggio da 2 milioni di euro, bonus compresi, per un solo anno e con l’opzione di rinnovare per un’altra stagione. Mentre la richiesta del giocatore e del suo procuratore è di almeno un biennale.

Il secondo scoglio sarà quello legato allo stato di forma di Leonardo. Il Napoli si accerterà delle condizioni ottimali del terzino, che negli ultimi anni è stato vittima di problemi fisici seri. Oltretutto, se l’accordo tra società e calciatore verrà raggiunto, la palla passerà nuovamente ad Antonio Conte che avrà l’ultima parola. Attualmente, l’allenatore è concentrato anche a risolvere altre situazioni delicate, scoppiate poco dopo l’inizio della sua nuova avventura. Il pensiero va costantemente e inevitabilmente sui casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia: fondamentale per l’allenatore trattenerli e averli a disposizione per la prossima stagione.