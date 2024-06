Di Lorenzo-Napoli, l’ipotesi tribuna e la cessione alla Juve: i dettagli sulla decisione | CM.IT

Continuerà fino al termine dell’Europeo il braccio di ferro tra Napoli e Giovanni Di Lorenzo: l’ipotesi tribuna e lo scenario Juventus

Giovanni Di Lorenzo potrebbe lasciare Napoli quest’estate. Attualmente è la posizione assunta dal capitano, elaborata dopo un confronto faccia a faccia con Manna prima dell’arrivo di Antonio Conte.

Il mister non vuole privarsi del calciatore della Nazionale e lo ritiene centrale per il suo progetto. Ma Giovanni avrebbe accumulato insofferenza nelle ultime settimane, tali da spingerlo a richiedere al suo agente nuove mete per continuare la sua carriera altrove, fuori Napoli. Solo l’anno scorso aveva firmato un contratto a vita, legandosi fino al 2028 ai colori azzurri. Dopo 12 mesi le cose sono cambiate.

In queste ore si è parlato anche di possibili ritorsioni nei confronti del giocatore, in caso in cui si impuntasse a non voler rispettare il contratto.

Di Lorenzo, dopo l’Europeo la decisione definitiva

L’entourage del terzino ha avuto il benestare dell’assistito per cercare nuove soluzioni e portare proposte concrete al presidente del Napoli. D’altra parte, Conte e Manna hanno avuto un confronto con il procuratore di Di Lorenzo per ricucire lo strappo. E dopo questo meeting, si è deciso di non prendere in considerazioni eventuali offerte.

A seguito dell’incontro, le parti hanno deciso di rimandare tutti i discorsi a Europeo finito, per lasciare Giovanni tranquillo e sereno durante la durata dell’Europeo. Finita la competizione, il giocatore avrà modo di confrontarsi in prima persona con tutte le parti coinvolte e prenderà una decisione definitiva riguardo il suo futuro.

Per il Napoli, Giovanni Di Lorenzo non è sul mercato. E’ questa la posizione pubblica. Ma chiaramente non avrebbe senso trattenere un tesserato scontento. E allora sarà necessario portare un’offerta congrua al suo cartellino. Il club partenopeo valuta Di Lorenzo ben al di sopra di trenta milioni di euro. Al momento, la Juventus ha mostrato interesse nei confronti del giocatore. Il club bianconero valuterebbe il giocatore poco sopra 10 milioni di euro. Ben lontano dalla cifra ipotizzata dalla società azzurra.

Anche l’Inter se n’è interessata settimane fa, ma dopo le ultime dichiarazioni di Dumfries che afferma di voler restare a Milano, le probabilità di vedere Di Lorenzo a Milano sponda nerazzurro diminuiscono vertiginosamente. Come le probabilità di vedere Di Lorenzo in tribuna al Maradona. Il Napoli non vuole scontrarsi con il suo capitano e troverà un punto d’incontro, che sia permanenza o cessione al prezzo stabilito dalla società.

In ogni caso, nessuna delle parti vorrà scontrarsi con l’altra, ma si vorrà chiudere questa storia nel migliore dei modi. Anche l’addio, ad oggi una possibilità concreta, sarà accordato e condiviso dal giocatore e dal Napoli, ma solo dopo un nuovo faccia a faccia.