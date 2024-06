Di Lorenzo-Juventus, non ci sono più dubbi: l’annuncio dell’agente

Continua la telenovela legata al futuro di Giovanni Di Lorenzo. In merito al capitano del Napoli è intervenuto a TvPlay l’agente Mario Giuffredi

Sono ore caldissime in casa Napoli. Nasce il nuovo corso targato Antonio Conte subito con una grana importante da risolvere, quella legata al futuro di capitan Giovanni Di Lorenzo, di cui si sta già discutendo da diverso tempo.

In merito al terzino azzurro ha parlato l’agente Mario Giuffredi che intervenuto in diretta a ‘TvPlay’ ha ammesso: “Non ho mai parlato con la Juventus quindi con Giuntoli. Non siamo mai stati contattati da nessuno della Juventus. Non è escluso che Di Lorenzo possa andare in altri club”.

Giuffredi ha poi continuato: “Ho spiegato a Conte i motivi per lasciare Napoli. Il mister ha ribadito con forza la sua volontà di trattenere Giovanni, così come noi quella di perseguire la nostra strada. Se ci sono margini per restare al Napoli? Posso solo dire che il calcio è come la vita: può accadere di tutto”.