Di Lorenzo, scontro totale: “Nessun problema a fare 4 anni in tribuna”

Per Giovanni Di Lorenzo il futuro sembra essere lontano dal Napoli: pronto anche a fare quattro anni di tribuna

Una debacle totale. Giovanni Di Lorenzo è stato tra i peggiori in campo, se non il peggiore, in Italia-Spagna. Novanta minuti di sofferenza con soprattutto Nico Williams che ha fatto venire il mal di testa al calciatore del Napoli.

Il terzino sta vivendo un momento particolare ed è inevitabile che questo influisca anche sulle sue prestazioni. Il motivo è da ricercare nella rottura totale con il Napoli: Di Lorenzo vuole andare via, l’agente lo ha ribadito più volte e lo ha detto anche a Manna e Conte nell’incontro andato in scena la scorsa settimana.

Una posizione che appare irremovibile con la Juventus sullo sfondo: i bianconeri vogliono l’attuale capitano del Napoli che, a quanto pare, è sensibile alla corte di Giuntoli. Il problema è che Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cederlo, anche perché lo stesso Conte lo ha inserito tra gli incedibili, come Kvaratskhelia, un altro degli azzurri che ha alzato la voce chiedendo la cessione.

Calciomercato Napoli, Di Lorenzo disposto ad andare in tribuna

Se per il georgiano la frattura potrebbe essere ancora ricomposta, sembrerebbe insanabile per Di Lorenzo.

Il capitano non vuole più giocare con il Napoli e lo avrebbe fatto già sapere anche la società, tramite il suo agente. A dirlo è Valter De Maggio a ‘Kiss Kiss Napoli’ raccontando la presa di posizione del calciatore: “Tra il Napoli e Di Lorenzo siamo al braccio di ferro. Di Lorenzo ha ribadito che il ciclo in azzurro è finito: c’è una chiusura netta. Quando gli è stato detto che avrebbe ricevuto una linea dura, Di Lorenzo ha ribadito che a Napoli non ci vuole restare. Ha già scelto che non andrà in ritiro dopo le due settimane di ferie post fine Europeo”.

Ma non è tutto, perché il terzino sarebbe pronto anche a fare tribuna: “Se dovessero decidere di mandarlo in tribuna per 4 anni Di Lorenzo non avrebbe problemi ad accettarlo” le parole di Di Maggio. Situazione complicata quindi con la rottura che potrebbe portare ad un muro contro muro di difficile risoluzione.