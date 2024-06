Escluso dalla Nazionale: Spalletti cambia e la Juve lo aspetta

Italia travolta dalla Spagna sul piano del gioco e ko nella seconda sfida di Euro 2024: c’è una scelta del Ct Spalletti che fa discutere

Partita da dimenticare per l’Italia, che cade sotto i colpi della Spagna dopo l’esordio convincente con vittoria contro l’Albania ad Euro 2024.

La superiorità delle ‘Furie Rosse’ è stata ben più netta del risultato finale, con la gara decisa dall’autorete di Calafiori a inizio secondo tempo. Prestazione insufficiente da parte di quasi tutti gli Azzurri di Luciano Spalletti, con il tecnico toscano che non è riuscito a cambiare le carte in tavola in corso d’opera. Troppo marcata la differenza con gli spagnoli, con il solo Donnarumma a salvare a più riprese l’Italia evitando un passivo più pesante. A deludere la difesa italiana, in grande difficoltà di fronte agli attaccanti avversari e in particolare al cospetto di Nico Williams. L’esterno dell’Athletic Bilbao si è preso la scena e ha messo in serie difficoltà la retroguardia azzurra, propiziando l’autogol di Calafiori e centrando una clamorosa traversa.

Di Lorenzo rischia il posto in Nazionale: sul mercato c’è sempre la Juventus in pressing

A farne le spese è stato soprattutto Giovanni Di Lorenzo, in perenne difficoltà per tutti i novanta minuti di gioco. Il capitano del Napoli è stato saltato con regolarità sulla destra dallo scatenato Nico Williams, non riuscendo mai ad arginare lo strapotere dell’attaccante della Spagna.

Una delle peggiori prove in carriera per Di Lorenzo, tenuto comunque in campo per tutta la durata della gara da Spalletti. Il Ct della Nazionale sta pensando però di fare scelte diverse in vista della decisiva sfida con la Croazia per dare una scossa e a farne le spese potrebbe essere proprio il pupillo Di Lorenzo. Il difensore del Napoli rischia così il taglio e Spalletti rifletterà nei prossimi giorni su una sua esclusione con la Croazia. Al suo posto si candida Darmian sulla corsia destra, con Cambiaso in seconda battuta. Momento certamente non facile questo per Di Lorenzo, vista la delicata situazione anche in merito al suo futuro e la richieste di cessione al Napoli dopo la rottura con il patron De Laurentiis.

Il nuovo allenatore Antonio Conte non vuole privarsene, mentre la Juventus del mentore Giuntoli resta in pressing per portarlo a Torino alla corte di Thiago Motta. Il destino del difensore (valutato almeno 20 milioni di euro) si deciderà solo dopo l’Europeo, intanto Di Lorenzo rischia il posto nello scacchiere azzurro nella rassegna continentale in Germania.