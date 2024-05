Pensieri di addio per Di Lorenzo: anche Juventus e Inter alla finestra | CM.IT

Il capitano del Napoli Di Lorenzo sta valutando la possibilità di lasciare il club: tra i club interessati, ci sono anche Juventus e Inter

Uno dei principali artefici dello storico scudetto del Napoli della scorsa stagione è stato Giovanni Di Lorenzo, capitano e leader riconosciuto all’interno dello spogliatoio azzurro. Ad un anno di distanza, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’esterno ex Empoli sta prendendo in seria considerazione la possibilità di lasciare il club campano.

Uno scenario che apre a diverse possibilità e che merita di essere approfondito. A 30 anni ha raggiunto una maturità importante e, prima di essere un calciatore di grande intelligenza, è un atleta con doti fisiche molto importanti e a 30 anni potrebbe rappresentare un grande rinforzo per molti club. All’esterno sono diverse le società che monitorano la sua situazione e sono pronte a fare ponti d’oro per portarlo via da Napoli, ma anche in Serie A non mancano gli estimatori.

Juventus e Inter guardano a Di Lorenzo: nessuna trattativa al momento | CM.IT

Mettiamo subito le cose in chiaro: al momento non c’è nessuna trattativa avviata con il Napoli per la cessione di Giovanni Di Lorenzo. Si tratta solamente di una fase embrionale, con il giocatore che sta pensando di lasciare il club e ha iniziato a guardarsi intorno.

Sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’Inter ha già mostrato un interesse concreto nei confronti dell’agente del giocatore, mentre la Juventus osserva e valuta la situazione. Cristiano Giuntoli, per motivi che non è nemmeno necessario specificare, conosce bene il giocatore e il suo agente (Mario Giuffredi), con cui il rapporto è più che positivo. Come vi abbiamo raccontato sempre su queste pagine, il Football Director bianconero dà la priorità ai calciatori italiani, con la volontà di ricreare un gruppo forte: una storica prerogativa delle Juventus che hanno vinto in passato. Insomma, situazione in evoluzione e da guardare con attenzione: non va dimenticato che Di Lorenzo è legato al Napoli da un contratto fino al 2028 e, quindi, tutti i club interessati dovranno necessariamente trattare con il nuovo DS Giovanni Manna.