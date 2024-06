Conte sfida subito la Juve: vuole un protagonista di Euro 2024

Antonio Conte va all’assalto di un protagonista di Euro 2024, ma potrebbe subito trovare la concorrenza della Juve: si tratta di un ritorno in Serie A

A volte ritornano, quasi all’improvviso. Antonio Conte non è tornato alla Juve, ma ha deciso di puntare su un nuovo amore, quello con Napoli, i suoi tifosi e una piazza caldissima, che sa farsi sentire, amare e a volte anche temere.

La firma con il club di Aurelio De Laurentiis presuppone una forte crescita del gruppo, che passa da rinforzi praticamente in ogni zona del campo. In difesa, il primo nome resta quello di Alessandro Buongiorno, nonostante i costi dell’operazione con il Torino non siano per nulla bassi e dovrebbero superare anche i 40 milioni di euro senza troppa fatica. Al netto anche dell’arrivo di Rafa Marin, la sensazione è che comunque un mancino arriverà, se non sarà il granata, potrebbe prendere quota un’alternativa di primo livello.

Stiamo parlando di Arthur Theate. Il classe 2000 ha già fatto molto bene con la maglia del Bologna, prima di lasciare l’Italia a suon di milioni. Ora è in forza al Rennes, con cui gioca dal 2022, ma il suo ritorno in Serie A a breve termine non è affatto un’ipotesi da scartare.

Theate da Euro 2024 alla Serie A: Conte sfida la Juve

Aggressività, qualità in impostazione e duttilità sono le parole d’ordine del gioco del difensore, ora impegnato a Euro 2024 con la maglia del Belgio. Conte potrebbe dire di sì al suo arrivo per completare la retroguardia, ma dovrà stare attento alla concorrenza della Juve.

I bianconeri hanno messo da tempo Riccardo Calafiori nel mirino, ma il Bologna sta facendo resistenza per lasciarlo partire e non è detto che l’operazione si sblocchi. Per questo, attenzione a Theate che costerebbe anche meno – attorno ai 20 milioni di euro – e ha più o meno le stesse caratteristiche del centrale della Nazionale italiana.