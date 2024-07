Riso infiamma la corsa a Buongiorno: “Napoli? Ne ho parlato anche con l’Inter” | VIDEO CM.IT

Riso a sorpresa sul futuro del difensore del Torino, Alessandro Buongiorno: “Napoli? Ne ho parlato anche con l’Inter”. VIDEO CM.IT

Tra il serio e il faceto. Beppe Riso sgancia la ‘bomba’ su Alessandro Buongiorno, promesso sposo del Napoli dopo gli ultimi contatti positivi con la dirigenza partenopea.

L’agente tira in ballo anche l’Inter per il futuro del capitano del Torino, come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it all’uscita della sede nerazzurra. “Buongiorno al Napoli? Pensavo Buongiorno all’Inter… (sorride, ndr). Abbiamo fatto anche due battute con l’Inter per capire un po’ la situazione. Abbiamo fatto un po’ di chiacchiere”. L’interesse dell’Inter, battute a parte, c’è da tempo ed è concreto, nonostante la posizione di assoluta pole position del Napoli sul difensore.

Marotta e Ausilio hanno chiesto informazioni sulla situazione di Buongiorno e capire inoltre i margini per un’eventuale trattativa. L’Inter ha il gradimento del difensore della Nazionale, che preferirebbe i campioni d’Italia al Napoli. Serve però monetizzare con una cessione pesante o raccogliere un tesoretto consistente sul mercato per accontentare le richieste del Torino, che valuta il suo canterano almeno 40 milioni di euro.

Riso fa chiarezza poi sul futuro di Davide Frattesi: “Adesso abbiamo parlato di altre cose. Abbiamo parlato di Carboni e mezza battuta su Buongiorno l’abbiamo messa in piedi. Se Frattesi è incedibile? Certo, rimane”.

Sul summit tra Inter e Venezia che vede coinvolto anche Oristanio, altro suo assistito, Riso spiega: “Con la dirigenza ho parlato di Franco Carboni, per definire il passaggio al River Plate e lo scambio di documenti. Per Oristanio è ancora presto, dobbiamo fare una scelta”.