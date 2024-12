Tra Cafu, Ronaldo e Ronaldinho: Saud fa impazzire i tifosi della Roma

Migliore in campo della sfida col Braga, il terzino è anche il primo calciatore saudita ad aver segnato in una competizione europea

Saud è l’uomo copertina di Roma-Braga. Dopo tante critiche e anche prese in giro immeritate, il terzino saudita si sta prendendo un pezzo di scena. Oggi è stato il migliore in campo nella sfida di Europa League, realizzando il suo primo gol con la maglia giallorossa.

Sui social, in particolare su X, ci sono tantissimi commenti su Saud. Commenti non solo ironici, vedi quelli che lo associano a un mostro sacro come Cafu oppure a Ronaldinho e Ronaldo ‘Il Fenomeno’, ma anche di apprezzamento vero per il classe ’99 sbarcato nella Capitale sul finire dello scorso mercato estivo per circa 2,5 milioni di euro.

Non è il momento di mettere pressione a Saud, con calma passo dopo passo 🇸🇦 pic.twitter.com/E9qssnJ3rT — Mìrköbæû 🇿🇲 (@jerryscottismo) December 12, 2024

Saud Abdulhamid vs Bragapic.twitter.com/Z9OOQeph6W — Lorenzo non Pellegrini (@Claudel_it) December 12, 2024

Segna il 1° gol con la #ASRoma , procura il rosso del portiere avversario e soprattutto é SEMPRE propositivo, corre per 90 minuti ed attacca sempre lo spazio.

Saud #Abdulhamid oggi è stato DEVASTANTE #RomaBraga pic.twitter.com/BZBrVGXfkW — Mister8🟡🔴🐺 (@MisterFra8) December 12, 2024

All’arrivo criticato da tutti, più dei trenta milioni per Soulé, e dei 25 per Le Fée. Ma gli è bastata una buona opportunità #RomaBraga #Saud pic.twitter.com/tAPrPnO9yK — AS Roma Partite (@ASRomaPartite) December 12, 2024

Potrò dire di aver vissuto al tempo di Saud Abdulhamid pic.twitter.com/mnYjvx1NAS — Giams in banter era (@Giamssss) December 12, 2024

Saud Abdulhamid vs Braga pic.twitter.com/p6pbaJbziq — Baloo (@BalooAsr) December 12, 2024

La freccia del Sahara #Saud — Fabio Wellness (@FabioWellness) December 12, 2024

Ho l’impressione che per Natale gli #asroma store venderanno tra le 2000 e le 3000 maglie di #Saud 🤣🤣🤣 #RomaBraga — Romanista indignato e contratiato (@DanieleArcadi) December 12, 2024

Saud è il primo calciatore saudita ad aver segnato in una competizione europea: “Sono molto contento per il gol e per i tre punti – ha detto a ‘Sky Sport’ dopo il triplice fischio della sfida col Braga – Sono felice anche per i nostri tifosi. Sì, questa vittoria mi piace”.