Ribaltone Milan, Fonseca ‘paga’ subito: hanno votato l’esonero

Il futuro del tecnico rossonero continua ad essere al centro di vivaci polemiche: arriva l’ultimo verdetto

Dopo lo sfogo con il quale Fonseca ha esternato tutta la sua ‘tristezza’ per la prestazione fornita dalla sua squadra nel corso della sfida contro la Stella Rossa in Champions League, c’era molta attesa per capire cosa avrebbe potuto offrire il confronto tra le parti ‘invocato’ dal tecnico portoghese. Inutile ribadire come il clima in casa Milan non sia proprio delle giornate più tranquille. Da segnalare, però, come nessun membro dell’area tecnica abbia varcato i cancelli del centro sportivo di Carnago, alimentando non pochi spunti di riflessione sui social.

Ad ogni modo, le dichiarazioni di Fonseca potrebbero rappresentare in un certo senso un vero e proprio punto di rottura. Intenzionato a dare la scossa ad una squadra che fatica a trovare costanza di rendimento, l’ex tecnico del Lille si è esposto come mai aveva fatto dall’inizio della sua esperienza in rossonero. Una presa di posizione forte, dirompente e assolutamente divisiva. Prova ne sia l’esito dell’ultimo sondaggio che la redazione di calciomercato.it ha proposto ai suoi utenti suoi social. Il testo della domanda era il seguente: “La sfuriata di Fonseca contro la squadra, dopo la partita di Champions, non è passata inosservata. Cosa dovrebbe fare il Milan?

Milan, esito del sondaggio di CM.IT: esonero di Fonseca l’opzione più caldeggiata

La maggior parte degli utenti si è espressa a favore dell’opzione riguardante il possibile esonero immediato del tecnico portoghese, opzione caldeggiata dal 49% dei votanti. Il 31% di coloro che hanno risposto al sondaggio, invece, ritiene che il Milan debba continuare a sostenere Fonseca, ribadendogli la propria fiducia.

L’ultima ‘fetta’ di votanti – corrispondente al 20% degli utenti – considera necessario rimandare ogni tipo di soluzione a giugno per evitare di stravolgere gli equilibri di un ambiente che sta già attraversando una fase particolarmente delicata. Ad ogni modo, in un senso o nell’altro, saranno le prossime uscite ufficiali del Milan a far pendere l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altra: allo stato attuale della situazione, nessun tipo di scenario può essere escluso a prescindere. Staremo a vedere cosa succederà.

Difeso dalla società almeno fino a questo momento, l’ex tecnico del Lille è chiamato ad invertire la rotta in campionato. Diverso, invece, il cammino in Champions League dei rossoneri, dove dopo un inizio complicato Leao e compagni sono riusciti ad inanellare quattro vittorie consecutive.