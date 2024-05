DIRETTA Serie A, Atalanta-Roma | Segui la cronaca LIVE

Si chiude la domenica della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra Atalanta e Roma

Dopo la gare disputate nel pomeriggio, l’ultimo impegno della domenica della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte l’Atalanta e la Roma, un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

I nerazzurri, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, arrivano a questo appuntamento in uno straordinario momento di forma e col morale a mille dopo aver conquistato la finale di Europa League battendo nettamente in semifinale l’Olympique Marsiglia giovedì scorso. Nell’ultimo atto della competizione europea se la vedranno col Bayer Leverkusen campione di Germania di Xabi Alonso, che ha fatto fuori proprio la Roma, avversario di giornata dei bergamaschi. Dunque, i giallorossi dell’allenatore Daniele De Rossi non si presentano con lo stesso umore alla partita di oggi, ma con la necessità di vincere per scavalcare la ‘Dea’, in attesa del recupero della partita contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano che si disputerà a campionato finito. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-ROMA

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Bonfanti; Hateboer, Pasalic, Adopo, Bakker; Miranchuk; Toure, Lookman. All. Gasperini

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Baldanzi. All. De Rossi

CLASSIFICA SERIE A: