Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 aprile

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 28 aprile 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport dedica il titolo di apertura al futuro della panchina del Milan: “LOPETEGUI C’È IL CONTRATTO”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Festa stellare”; “Furia Vlahovic, Leao altro flop”; “Sinner voglia di slam”; “Jacobs buona la prima”; “La Lazio in volo, il super Bologna cerca il 3° posto”.

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina il pareggio tra Milan e Juventus di ieri sera: “TANTA JUVE”; “Max domina, Pioli resiste e Thiago vede il terzo posto”. Tutti gli altri titoli di giornata: “La Lazio sale con Zaccagni”; “Kvara-Dybala uno spareggio”; “Inter, la sfilata dei campioni”; “La carta decisiva”; “Sinner travolge Sonego, ora Kotov”; “Jacobs già vola: 10″11 sui 100”.

Tuttosport non ci va leggero con Allegri e Pioli dopo Juve-Milan andata in scena ieri sera all’Allianz Stadium: “BASTA COSI'”; “Brutto, triste e inutile 0-0, Allegri e Pioli, è ora di cambiare”. Tutti gli altri titoli di giornata: “C’era una volta Juve-Milan”; “Toro, riesci a fare festa anche tu?”; “L’abbraccio di Sinner, il ruggito di Nadal”; “Pecco cade e accusa, La Sprint è da pazzi”; “Conegliano, 7° scudetto con triplete! E adesso la Champions”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Spazio anche per la rassegna stampa estera in questa domenica 28 aprile 2024. In Francia, L’EQUIPE dedica la prima pagina alla festa scudetto rimandata per il Paris Saint-Germain: “LA FETE ATTENDRA”

In Spagna, invece, AS mette in copertina la nuova stellina del Real Madrid: “GULER TIENE FUTURO”.