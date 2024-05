Conceicao in panchina in Milan-Cagliari: ci pensa Leao

Stasera il Milan sarà di scena a San Siro contro il Cagliari. Una sfida casalinga che a margine di una ricorrenza speciale porta in dote una novità importante

Torna in campo il Milan che questa sera affronterà in casa il Cagliari di Claudio Ranieri, impegnato nella corsa per non retrocedere. I rossoblù restano quindi aggrappati alle speranze salvezza, mentre i rossoneri di Pioli puntano a chiudere bene il proprio campionato difendendo il secondo posto in queste ultime uscite.

La sfida tra Milan e Cagliari rappresenta però anche un’occasione particolare perchè i rossoneri scenderanno in campo con una novità curiosa sulle maglie. Domani si festeggia infatti la Festa della Mamma e per onorare al meglio la ricorrenza il club meneghino per questa sera ha deciso di scendere in campo con stampati sul retro delle maglie il cognome delle madri dei calciatori, anziché il proprio.

Milan in campo per la festa della mamma: Leao ‘diventa’ Conceicao

I giocatori del Milan contro il Cagliari non avranno stampato il proprio cognome, bensì quello della madre. Una scelta che porta anche ad una curiosa coincidenza che riguarda Rafael Leao.

L’attaccante portoghese partirà dalla panchina per scelta tecnica, e il nome che figurerà sulle sue spalle è curiosamente Conceicao, chiaramente il cognome della madre, ma anche quello dell’allenatore lusitano del Porto che è stato recentemente accostato al Milan. Una curiosa combinazione che ha fatto sorridere i tifosi, che questa sera assisteranno quindi ad un Milan ‘rivoluzionato’ sia nella formazione che nei nomi sulle divise da gara.

Di seguito l’elenco:

2. Davide Calabria (Ruggeri)

4. Ismael Bennacer (Bensahnoun)

7. Yacine Adli (Meziani)

9. Olivier Giroud (Viviane)

10. Rafa Leao (Conceição)

11. Christian Pulisic (Harlow)

14. Tijjani Reijnders (Lekatompessy)

15. Luka Jovic (Jovic)

17. Noah Okafor (Nicole)

19. Théo Hernandez (Laurence)

20. Pierre Kalulu (Wakaumba)

21. Samuel Chukwueze (George)

23. Fikayo Tomori (Sodipo)

24. Simon Kjaer (Nielsen)

28. Malick Thiaw (Paivarinta)

38. Filippo Terracciano (Braga)

42. Alessandro Florenzi (Sdogati)

46. Matteo Gabbia (Colombo)

57. Marco Sportiello (Capuana)

80. Yunus Musah (Abubakari)

82. Jan-Carlo Simic (Gavrilovic)

83. Antonio Mirante (Esposito)