Svolta Inter: arriva l’accordo con Zhang, si sbloccano tre operazioni

Il 20 maggio è fissata la scadenza del debito di Zhang con il fondo Oaktree: giorni cruciali per la proprietà del club campione d’Italia

Giorni decisivi per l’Inter per quanto concerne il futuro della società e della permanenza di Zhang alla guida dei nerazzurri, dopo il trionfo scudetto in campionato dei ragazzi di Simone Inzaghi.

La scadenza per il rifinanziamento da Oaktree è fissato per il 20 maggio, con il debito nei confronti del fondo americano che ammonta a circa 380 milioni di euro. La svolta è attesa a breve: a meno di clamorosi colpi di scena, Steven Zhang formulerà un nuovo accordo per conservare la proprietà dell’Inter attraverso l’intesa per un altro finanziamento, stavolta però con la società d’investimenti Pimco. Il presidente nerazzurro ripagherà così il debito con Oaktree e continuerà a mantenere il controllo del club.

Calciomercato Inter, arriva il via libera per i rinnovi di Inzaghi e dei big

Le firme all’operazione arriveranno entro la prossima settimana, termine ultimo vista la scadenza del 20 maggio per coprire il debito nei confronti di Oaktree.

Si tratterà presumibilmente di un altro finanziamento ponte, in attesa di completare la questione sul nuovo stadio (l’ipotesi Rozzano sempre davanti al restyling di San Siro) e trovare nuovi partner in grado di aiutarlo nella gestione del club o di rilevare l’intero pacchetto di maggioranza. Intanto, una volta sistemata la situazione sulla scadenza del rifinanziamento, Zhang darà il via libera all’operazione rinnovi dei big della rosa interista ad iniziare da Barella e capitan Lautaro Martinez. Ai due alfiere nerazzurri si aggiungerà anche Simone Inzaghi: presto ci sarà un summit con la dirigenza per mettere nero su bianco al prolungamento di contratto fino al 2027 e per pianificare le strategie per la prossima stagione.