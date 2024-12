DIRETTA Serie A, Udinese-Napoli: le formazioni UFFICIALI! LIVE

La squadra di Antonio Conte fa visita ai bianconeri nella sedicesima giornata di campionato di Serie A

Dopo le due sconfitte consecutive contro la Lazio in Coppa Italia e in campionato, il Napoli prova a tornare alla vittoria sul campo dell’Udinese. Con la rete di Isaksen, la squadra allenata da Antonio Conte ha perso il primo posto in classifica e non può permettersi ulteriori passi falsi nella lotta scudetto, unico obiettivo stagionale rimasto. Oltre alla sconfitta, la sfida contro i biancocelesti ha portato in dote anche l’assenza di Khvicha Kvaratskhelia.

L’attaccante georgiano si è infortunato al legamento collaterale e molto probabilmente dovrà rimanere ai box per circa un mese. Sul campo del terzo scudetto, i partenopei dovranno vedersela contro l’undici di Kosta Runjaić, che è tornato alla vittoria lunedì scorso in casa del Monza. Il tecnico bianconero, per la prima volta in questa stagione potrà contare su Alexis Sanchez, regolarmente convocato, mentre dovrà fare a meno di Zarraga, che raggiunge nella lista degli indisponibili Okoye, Payero e Davis.

Dopo 13 anni, el Nino Maravilla potrebbe tornare a giocare, anche se non dall’inizio, con la maglia friulana. Chissà se basterà questo a sfatare un vero e proprio tabù per i bianconeri: negli ultimi otto incontri in Friuli, i padroni di casa non hanno mai vinto. Calciomercato.it seguirà la partita del Bluenergy Stadium in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta** punti 37, Napoli 32, Fiorentina*, Inter* e Lazio 32, Juventus 27, Milan* e Bologna* 22, Udinese 20, Empoli** e Torino** 19, Roma 16, Parma e Genoa 15, Cagliari** 14, Lecce 13, Verona e Como 12, Monza 10, Venezia 9.

*una partita in meno

**una partita in più