Super Carnesecchi, poi Zaniolo gela il Cagliari: l’Atalanta resta prima ma Gasp è furioso

Decimo successo di fila dell’Atalanta in campionato, in Sardegna risolve l’attaccante entrato dalla panchina dopo i miracoli dell’estremo difensore

Fatica molto più del previsto, l’Atalanta, sul campo del Cagliari, ma alla fine vince ancora. I bergamaschi allungano a dieci la striscia di vittorie consecutive, scrivendo un’altra pagina di storia e dando un segnale forte a tutta la concorrenza, grazie alla rete di Zaniolo a metà del secondo tempo, che gli permette di avere ragione su una squadra sarda molto coriacea e in grado di mettere molto in difficoltà la capolista della Serie A.

Come prevedibile, l’Atalanta fa la partita, ma trova non poche difficoltà. Il Cagliari è messo assai bene in campo e concede spazi praticamente nulli. Nella prima frazione, i nerazzurri hanno una sola vera occasione, con un inserimento di Brescianini, che in diagonale non trova di poco la porta. Pur difendendosi compatti, i rossoblù non disdegnano di offendere se ne hanno la possibilità. E infatti nel finale di primo tempo, si presentano per ben quattro volte, nel giro di pochi minuti, a calciare al cospetto di Carnesecchi. Che compie quattro parate superlative, tre su Piccoli e una su Zortea, proprio quando il gol sembrava cosa fatta.

Gasperini non è contento, nella ripresa ricorre ai cambi per dare una scossa ai suoi. L’ingresso di Lookman è subito efficace per movimentare l’attacco, Pasalic ha due ottime occasioni ma manda alto in entrambe le occasioni. Poi, è un altro cambio, l’ingresso di Zaniolo, a sparigliare le carte. Due soli minuti per l’ex romanista per infilare di sinistro Sherri sul suo palo. Poco dopo, Lookman potrebbe chiuderla, ma dopo una grande azione sbatte sul montante. Finale convulso, con Gasperini che vorrebbe i suoi maggiormente in grado di controllare il pallone e furioso per la gestione errata di alcuni possessi, per non parlare di un contropiede due contro uno cestinato da Zaniolo. Deve metterci ancora le mani Carnesecchi, due volte su Pavoletti, per blindare il primato.

CAGLIARI-ATALANTA 0-1 – 66′ Zaniolo

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta** punti 37, Napoli 32, Fiorentina*, Inter* e Lazio 32, Juventus 27, Milan* e Bologna* 22, Udinese 20, Empoli** e Torino** 19, Roma 16, Parma e Genoa 15, Cagliari** 14, Lecce 13, Verona e Como 12, Monza 10, Venezia 9.

*una partita in meno

**una partita in più