Non solo Kvaratskhelia, Conte perde un altro pezzo in Udinese-Napoli

Senza Khivcha Kvaratskhelia fermato da una distorsione al ginocchio, il club azzurro gioca contro i bianconeri la sedicesima giornata di Serie A ma perde un altro pezzo per infortunio

Per il riscatto dopo le due sconfitte contro la Lazio. Il Napoli torna ad Udine, dove i ricordi sono dolci, se non dolcissimi. Appena un anno e mezzo fa conquistava proprio allo stadio Friuli il terzo Scudetto della propria storia. Ed è da Udine che gli azzurri di Antonio Conte devono ripartire e rispondere alla vittoria dell’Atalanta, per continuare a cullare il sogno impronunciabile.

L’allenatore deve fare a meno di Kvaratskhelia, bloccato da una distorsione al ginocchio accusata in Napoli-Lazio, nell’ultima di campionato. Il georgiano tornerà presto, ma salterà sicuramente le due trasferte ravvicinate contro Udinese e Genoa. Nel mirino l’ultima gara del 2024 contro il Venezia al Maradona, ma non è certo che Conte rischierà la sua stella se non dovesse dare garanzie fisiche. Potrebbe tornare direttamente nel 2025, contro la Fiorentina al Franchi, per l’ultima giornata del girone d’andata.

Intanto, gli azzurri perdono ancora Michael Folorunsho per un infortunio, bloccato da un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, come fa sapere il club azzurro. Il centrocampista non è la prima volta che salta un impegno di campionato a pochissime ore dal match. La fortuna non lo assiste. Il giocatore, quindi, non è presente nella distinta del match e seguirà la gara dalla tribuna.

Udinese-Napoli, le scelte di Runjaic e Conte

Privo del suo portiere titolare e del suo attaccante, Runjaic è costretto a qualche accorgimento nella formazione tipo. Okoye e Davis sono out e ne avranno ancora per qualche settimana. Al loro posto Sava tra i pali e Lucca al fianco di Thauvin.

Il Napoli invece non cambia pelle. Manca solo Kvaratskhelia all’appello, ma al suo posto c’è David Neres, diventato il diretto sostituto del georgiano.

Ancora panchina per Raspadori e Simeone, che potrebbero entrare a gara in corso. Un solo ricambio a centrocampo per Conte, che ha a disposizione Gilmour per via dell’indisponibilità di Folorunsho. Out ancora Mazzocchi, che tornerà a fine anno o inizio 2025: deve ancora recuperare il fastidio muscolare che lo tiene fermo da oltre una settimana.

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, David Neres