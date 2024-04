Stavolta la penalizzazione non basta: mercato bloccato

Non è stata una stagione tranquilla in Premier League dal punto di vista delle penalizzazioni. Un’altra grande società è a rischio: la situazione

In questa annata la Premier League ha subito non pochi scossoni, soprattutto tra le squadre di medio-bassa classifica. Lo sanno bene Everton e Nottingham Forest, che hanno incassato rispettivamente 8 e 4 punti di penalizzazione.

Ora potrebbe anche toccare ad una nobile decaduta del calcio inglese, che ormai da qualche stagione spende tanto senza venir ripagata in campo con i giusti dividendi. Si tratta del Chelsea, che continua a navigare nelle difficoltà e nell’anonimato della metà classifica. In merito alla particolare situazione dei londinesi è intervenuto nell’ultima edizione del podcast ‘Inside Track’ di ‘Football Insider’, Pete O’Rourke che ha rivelato come probabilmente ai Blues verrà assegnata una penalizzazione in termini di punti ed eventualmente anche un blocco sui trasferimenti.

Chelsea nel mirino: rischio penalizzazione o mercato bloccato

Ad oggi nessuna accusa è stata mossa al club ma ‘Football Insider’ ha sottolineato recentemente come la Premier League stia indagando sulla questione.

Il Chelsea ha registrato una perdita di 90 milioni di sterline negli esercizi finanziari 2022-23, con le regole della lega che stabiliscono che i club possono perdere un massimo di 105 milioni di sterline in un periodo di tre anni consecutivi. Dopo quanto accaduto con Everton e Nottingham è quindi ipotizzabile un trattamento simile anche per i londinesi.

Dall’avvento di Todd Boehly non sono quindi mancate spese folli, che peraltro in campo non hanno poi portato ai risultati sperati. Ad ora non è stata avanzata alcuna accusa, ma secondo O’Rourke il gruppo proprietario che gestisce il Chelsea si aspetterebbe di ricevere una punizione.

Tale sanzione potrebbe avvenire sotto forma di detrazione di punti, sulla scia di quanto già recentemente accaduto in Premier League. La situazione resta quindi in divenire e tutta da analizzare.