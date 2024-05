Inzaghi risponde a Behrami, scintille in tv: “Ti ho sentito più volte”

Il Sassuolo batte a sorpresa l’Inter: nel post gara Simone Inzaghi commenta e analizza la prestazione dei suoi, battibecco con l’ex Napoli

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, Simone Inzaghi è intervenuto a ‘DAZN’ per parlare della prestazione dell’Inter: “Non ci piace perdere, i minuti di recupero dovevano essere di più, ma vanno fatti anche i complimenti al Sassuolo che ha approcciato meglio di noi. Nel primo tempo meritavamo il pari, nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo, abbiamo sbagliato qualcosina. Non ci piace perdere, abbiamo festeggiato tanto, ma stasera c’è delusione”.

CALCIATORE MIGLIORATO DI PIÙ – “Non sarebbe giusto fare un nome. Ho appena parlato con dei tuoi colleghi e ho detto che i 25 calciatori che hanno fatto il percorso quest’anno, li rivorrei dal primo all’ultimo. So che non sarà possibile, ma ho avuto un grandissimo gruppo. Ci stiamo gustando lo scudetto, ma è doveroso che stasera ci sia un po’ di delusione”.

CHE ESTATE SARÀ – “Il mercato è imprevedibile. Noi abbiamo già acquistato due calciatori importanti, la società è stata brava a prenderli. Marotta, Ausilio e Baccin hanno già messo due pezzi importanti. Il prossimo anno sarà una situazione nuova, si allungheranno le liste, vorrei confermare tutti ma la società sta già lavorando”.

Inzaghi ‘annuncia’ Taremi: “Giocatore importante”

TAREMI – “Un giocatore importante, di caratura internazionale. Ha fatto tantissimi gol e siamo contenti. Dovremo allungare il parco attaccanti, serviranno più rotazioni. Avremo una rosa più lunga”.

CHAMPIONS – Inzaghi risponde piccato a Behrami che gli ricorda la delusione Champions: “Ti ho sentito più volte che hai contestato, ti aspettavi un’altra finale, ma non è semplice. Con l’Atletico Madrid avevamo le possibilità e, sono d’accordo con te, era un turno che volevamo passare. Se penso a tre anni fa, erano dieci anni che l’Inter non entrava negli ottavi. Dovevamo essere più bravi ad indirizzare gli episodi verso di noi. C’è delusione perché la partita di Madrid c’è rimasta lì, ma a volte va dato merito anche agli avversari. Dobbiamo migliorarci ancora, la società sta lavorando per questo. Poi sappiamo che abbiamo dei parametri e la società lavora con le risorse che ci sono e abbiamo fatto un grande lavoro”.

RINNOVO – “Prima abbiamo queste tre partite e dovremo farle al migliore dei modi. Stasera non siamo contenti e lavoreremo per far sì che venerdì a Frosinone la squadra andrà in campo nel modo giusto e con un approccio diverso da stasera”.