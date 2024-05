Prima mazzata per Oaktree, scippo Gudmundsson in Serie A

Albert Gudmundsson resta tra i calciatori più interessanti in vista della prossima sessione di calciomercato. Non solo l’Inter sull’islandese del Genoa: c’è un’altra big di Serie A

È stata una stagione di Serie A semplicemente da incorniciare quella messa in scena da Albert Gudmundsson, a dir poco determinante nella meravigliosa cavalcata del Genoa.

La scorsa annata in B erano già emerse le qualità e le potenzialità dell’attaccante classe 1997, che in questa stagione ha incrementato notevolmente i propri numeri, considerando anche il salto di categoria, ed implementando sia il suo bagaglio tecnico che quello tattico, divenendo un calciatore già ambitissimo in ottica calciomercato.

Gudmundsson piace infatti da tempo ai campioni d’Italia dell‘Inter, che con l’islandese vorrebbero andare a completare il pacchetto offensivo, inserendo alla corte di Inzaghi un interprete duttile e abilissimo nell’uno contro uno. L’ex AZ è diventato quest’anno un attaccante completo, arrivando a collezionare ben 16 gol e 4 assist tra campionato e Coppa Italia.

Calciomercato Inter, per Gudmundsson c’è anche il Napoli

Numeri importanti quelli di Gudmundsson che non esprimono del tutto il reale valore di un giocatore in grande ascesa e prontissimo al salto definitivo di qualità. Lo sa bene l’Inter che vorrebbe portarlo a San Siro, così come lo sanno bene anche altri club di Serie A.

Una società in particolare, già in passato accostata al classe 1997, è pronta a tornare concretamente alla carica. Si tratta del Napoli di De Laurentiis, che dopo una stagione da dimenticare dovrà porre le basi per ripartire. A tal proposito si va ad inserire il nome di Gudmundsson tra gli obiettivi sensibili dei partenopei, che sarebbero pronti a mettere i bastoni tra le ruote all’Inter di Oaktree.

gli azzurri sono pronti a rompere gli indugi ed entrare di prepotenza nella corsa all’attaccante del Genoa che si prepara all’ultima uscita con i liguri prima di ripensare al proprio futuro.