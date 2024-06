Blitz per il colpo a sorpresa: Reus può sbarcare in Serie A da svincolato

Il mercato di Serie A potrebbe vivere una svolta inaspettata con l’arrivo di Marco Reus a costo zero dal Borussia Dortmund

Non c’è stato il lieto fine nella finale di Champions League. Ma la storia di Marco Reus con il Borussia Dortmund resta leggendaria. Ma i dodici anni trascorsi in giallonero ne faranno per sempre una leggenda del club.

Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno, ma Marco Reus ha già salutato compagni e tifosi. A 35 anni appena compiuti, però, il fantasista tedesco non ha ancora voglia di appendere gli scarpini al chiodo. L’unica cosa certa è che non vestirà la maglia di un altro club di Bundesliga. Si è parlato molto di un possibile trasferimento nella MLS statunitense, in particolare ai Los Angeles Galaxy. Ma si è aperta anche una porta in Serie A: secondo i bookmaker, infatti, l’Inter è sulle sue tracce e l’affare appare tutt’altro che impossibile, essendo bancato a quota 3.00. Il tedesco alla corte di Simone Inzaghi è secondo soltanto ad Albert Gudmundsson del Genoa, fissato a 2.00. Sul gradino più basso del podio, invece, c’è Pualo Dybala della Roma quotato a 5.00. Staremo a vedere se Marotta riuscirà a piazzare l’ennesimo colpo a costo zero con Reus.