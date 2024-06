DIRETTA Italia-Albania, Scamacca in conferenza stampa LIVE

Gianluca Scamacca interviene in conferenza stampa a due giorni dall’esordio a Euro 2024 contro l’Albania

ISERLOHN – Dopo Buffon e Di Lorenzo, oggi tocca a Gianluca Scamacca presentarsi in conferenza stampa a due giorni dalla partita già fondamentale contro l’Albania. L’attaccante dell’Atalanta è forse l’uomo più atteso in questo momento dopo il grande finale di stagione con la conquista dell’Europa League.

Sarà lui a guidare il reparto avanzato degli Azzurri in un match che può essere decisivo per il passaggio del turno, con Croazia e Spagna favorite per i primi due posti. Alle 13.30 le parole di Scamacca in diretta su Calciomercato.it:

(IN AGGIORNAMENTO)