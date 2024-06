Euro2024, già deciso il vincitore: la previsione non lascia dubbi

A pochi giorni dal via di Euro2024 arriva la previsione su chi vincerà la rassegna continentale: non ci sono più dubbi

Euro2024 è pronto a prendere il via. In Germania fervono gli ultimi preparativi per il debutto della rassegna continentale che vedrà l’Italia scendere in campo da detentrice del titolo.

Per gli azzurri di Spalletti non sarà facile difendere il trofeo vinto tre anni fa da Mancini, anche perché tra le nazionali favorite non c’è quella italiana. Francia e Inghilterra davanti a tutti, con la Germania e la Spagna in seconda fila e l’Italia lì, pronta a smentire tutti i pronostici e le previsioni.

Una di queste sembra aver già deciso chi alzerà la coppa il 14 luglio prossimo. Una donna inglese, Jemima Packingtnon, è balzata agli onori della cronaca proprio per le sue previsioni. A suo dire ha un grado di affidabilità compreso tra il 75 e il 90% e si è voluta sbilanciare anche su Euro2024.

La donna utilizza un metodo particolare per predire il futuro: lancia degli asparagi in aria e interpreta le forme che questi fanno ricadendo a terra. Ha fatto questo rito anche per prevedere la vincitrice degli Europei: l’Inghilterra.

Euro2024, la previsione con gli asparagi: vincerà l’Inghilterra

È stata la stessa ‘asparamante’ a spiegare quel che le hanno detto gli asparagi in relazione al torneo che partirà il 14 giugno con la sfida tra Germania e Scozia.

“Mi continuano ad indicare tre semplici parole: It’s coming home – le sue parole al ‘Manchester Evening News’ – . Ho avuto tante richieste da parte delle persone che mi chiedevano cosa avrebbe fatto l’Inghilterra ad Euro2024: ho analizzato le risposte degli asparagi da vicino. Mi continuano a dire che sarà proprio la squadra di Southgate a vincere gli Europei”.

Accadrà davvero? Per sapere se la previsione degli asparagi sarà veritiera non resta che attendere il 14 luglio e sperare, da italiani, che la realtà disegnata dal campo sia diversa e tinta di azzurro.