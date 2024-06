Nuovo blitz e rinnovo: ecco quando (e dove) firma Lautaro con l’Inter | CM.IT

Tutto fatto per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter: ecco i dettagli dell’accordo

Manca praticamente solo l’ufficialità per il rinnovo con l’Inter di Lautaro Martinez. Nuovo blitz questa mattina a Milano dell’agente del ‘Toro’ argentino, Alejandro Camano, per sistemare gli ultimi dettagli relativi al nuovo contratto fino al 2029 con il club nerazzurro.

Il rappresentante di Lautaro – come raccolto da Calciomercato.it – ha incontrato la dirigenza campione d’Italia per la stretta di mano e la fumata bianca definitiva per l’accordo sul prolungamento.

L’attaccante campione del mondo si legherà all’Inter per altri tre anni, con l’ingaggio che salirà a 9 milioni di euro più bonus per toccare i 10 complessivi. Una bozza d’intesa tra le parti era già stata raggiunta a inizio mese e il rinnovo di Lautaro Martinez fa il paio con il prolungamento di Barella sempre fino al 2029.

Calciomercato Inter, fumata bianca per Lautaro Martinez: manca solo l’ufficialità

La firma è attesa nelle prossime settimane e prima della fine della Coppa America, con il ‘Toro’ che sarà impegnato tra giugno e luglio con la sua nazionale nella rassegna che si disputerà negli Stati Uniti. Lautaro firmerà telematicamente il nuovo contratto dal ritiro dell’Albiceleste negli ‘States’, che rafforzerà così il matrimonio tra l’Inter e il suo capitano.

L’attaccante classe ’97 è attualmente in scadenza nel 2026 e nell’ultima stagione ha segnato 27 reti complessivamente in tutte le competizioni, laureandosi capocannoniere del campionato di Serie A che ha visto il trionfo scudetto della squadra di Simone Inzaghi. Adesso dopo Barella e Lautaro toccherà proprio all’allenatore piacentino mettere nero su bianco con l’Inter, con le parti che stanno lavorando per trovare l’intesa definitiva sulla durata e l’ingaggio del contratto.