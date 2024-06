Calafiori alla Juve, c’è l’annuncio: “Già comunicato all’agente”

Calafiori-Juve, arriva l’annuncio del Bologna che ‘gela’ i bianconeri: “L’abbiamo già comunicato al suo agente”. Le ultime sul difensore

Riccardo Calafiori è ormai da mesi in cima alla lista della Juventus per rinforzare la difesa. Il corteggiamento dei bianconeri va avanti da diverse settimane, ma andrà superata la resistenza del Bologna.

Dopo aver perso Thiago Motta, e con Zirkzee sempre più lontano, il club emiliano vuole blindare gli altri gioielli, Calafiori in primis. I rossoblù, infatti, continuano a fare muro per il difensore ex Roma.

La conferma è arrivata dall’ad, Fenucci, nella conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Italiano: “Su Calafiori la volontà è di confermare gran parte della rosa di questa stagione. Vogliamo andare avanti con questo gruppo che può ancora migliorare. Preferiamo continuare con loro, al momento abbiamo già comunicato al suo agente che non abbiamo intenzione di spostare il giocatore”.

Calciomercato Juve, Fenucci avvisa: “Calafiori per noi non si muove”

Per il Bologna, dunque, Calafiori non si muove. Lo conferma anche la valutazione fatta dal club e circolata negli ultimi giorni, ovvero ben 50 milioni di euro.

Anche Italiano, in conferenza stampa, ha mandato messaggi chiari sul futuro del calciatore: “Dico che nel calcio si può sempre cambiare idea e decidere altro: appena avrò a disposizione tutti i ragazzi parlerò con loro. Aspettiamo luglio per avere tutti i ragazzi a disposizione”. La Juventus è avvisata.