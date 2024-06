Calciomercato Serie A, da Gudmundsson a Zirkzee: tutti gli aggiornamenti | DIRETTA

Sono giorni decisivi per le ultime panchine della Serie A e per i primi colpi di mercato. Da Zirkzee a Gudmundsson, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Mentre il mosaico delle panchine di Serie A è quasi al completo, i club di massima serie si muovono per i primi colpi di mercato in entrata.

La Juventus ha ufficializzato Thiago Motta e a centrocampo accelera per l’arrivo di Douglas Luiz nel mega scambio con l’Aston Villa che vede coinvolti anche McKennie e Iling-Junior. L’Inter intanto lavora per il vice Sommer e il rinnovo di Inzaghi, senza perdere di vista però Gudmundsson per l’attacco nerazzurro. I cugini del Milan spingono invece per ZIrkzee, anche se al momento non c’è ancora la fumata bianca sulle commissioni con l’entourage dell’attaccante olandese in forza al Bologna.

