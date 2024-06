La Juve e l’offerta allo United per Greenwood: ecco come stanno le cose | CM.IT

Non trovano riscontra le voci che arrivano dall’Inghilterra: la Juventus non ha presentato alcuna offerta allo United per Greenwood

Nella giornata di oggi il nome di Mason Greenwood è rimbalzato all’impazzata sui social network italiani, questo perché dall’Inghilterra sono arrivate notizie di una presunta offerta ufficiale della Juventus presentata al Manchester United per il classe 2001.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la Juventus non ha presentato alcuna offerta ufficiale ai Red Devils per Mason Greenwood. Il calciatore inglese, nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2025 (con opzione per il 2026), è valutato tra circa 45 milioni di euro dal club di Manchester. Una cifra molto importante, dovuta alla giovane età e all’ottima stagione che ha disputato in Liga con il Getafe. Il suo è uno dei nomi nella lista degli uomini di mercato bianconeri per gli esterni offensivi di Thiago Motta, ma non risulta nessuna offerta già presentata.

La Juve, Greenwood e l’intreccio con Chiesa: tutto rimandato post Europei | CM.IT

Non è un mistero che, come vi stiamo raccontando da tempo su queste pagine, la Juventus stia valutando la cessione di Federico Chiesa: uno scenario che costringerebbe, poi, Cristiano Giuntoli a sostituire l’italiano con una nuova freccia offensiva.

Diversi sono i nomi valutati e che nelle prossime settimane costelleranno giornali e siti di informazione riguardo il mercato bianconero, ma non sono da escludere sorprese e nomi che ancora non sono apparsi sui media. Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la vicenda Chiesa si deciderà solamente al termine dell’Europeo in cui il numero 7 bianconero è impegnato con la Nazionale. Questo porta la dirigenza della Juventus a lavorare su altre priorità: l’uscita di Szczesny e l’arrivo di Di Gregorio (per il quale l’accordo è totale) e Douglas Luiz. Insomma, niente fretta sul dopo Chiesa e su Mason Greenwood, giocatore peraltro protagonista di una vicenda extracalcistica più che controversa.