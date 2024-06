Di Gregorio alla Juve e Nesta-Monza, doppio annuncio di Galliani | VIDEO CM.IT

L’Ad del Monza Adriano Galliani ha parlato di Nesta e della cessione di Di Gregoio alla presentazione della linea vinicola a lui dedicata

Da Nesta a Di Gregorio, Adriano Galliani esce allo scoperto alla presentazione della linea vinicola a lui dedicata – ‘Il Condor’ – della Wine of the Champions di Fabio Cordella, oggi a Milano. “Nesta probabilmente sarà il prossimo allenatore del Monza – ha annunciato l’Ad del club brianzolo – Deve risolvere le sue cose con la Reggiana, che è una società amica. Scetticismo per lui? C’era anche per Palladino e poi lo cercavano tutti. Nesta ha fatto il suo percorso e ha fatto benissimo alla Reggiana”.

Galliani ha ‘ufficializzato’ il passaggio di Di Gregorio alla Juventus, un’operazione da 20 milioni bonus inclusi ‘legata’ – dal punto di vista dell’ufficialità – all’uscita di Szczesny: “Di Gregorio ancora non è stato ceduto, ma è probabile che parta. Per quanto riguarda i portieri, tornerà Cragno che sarà affiancato da un altro”.

“Sarà un mercato normale – sottolinea Galliani in conclusione a proposito della prossima campagna acquisti del Monza – L’obiettivo sarà mantenere ancora la categoria nel prossimo campionato, che sarà il terzo del Monza in Seria A”.