Chiesa-Roma, tutti i retroscena sull’incontro: ultime CM.IT

Oggi in scena l’incontro tra l’agente di Federico Chiesa e la Roma, tutti i retroscena: la trattativa prosegue

Uno degli avvenimenti caldi di giornata, dal punto di vista del calciomercato, è stato l’incontro a Roma tra Ramadani, agente di Chiesa, e i giallorossi, di cui vi avevamo già anticipato la scorsa settimana. Una pista di mercato che sta pian piano prendendo sempre maggiore consistenza e che parte da lontano.

Sulle pagine di Calciomercato.it avevamo già parlato di come la Roma fosse alla finestra per Chiesa, che appare piuttosto affascinato dalla possibilità di trasferirsi nella Capitale. Con il rinnovo con la Juventus che non è mai stato un’urgenza per Chiesa, l’ipotesi giallorossa si sta materializzando. I contatti con De Rossi, che stima molto il giocatore, vanno avanti da diverso tempo, la Roma è intenzionata a mettere a segno il grande colpo anche se senza forzare particolarmente i tempi e proseguendo per gradi. Il club capitolino è disposto anche a uno sforzo per accontentare il giocatore nelle sue richieste di ingaggio, da circa 6 milioni di euro l’anno.